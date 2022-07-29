https://uz.sputniknews.ru/20220729/britanskiy-istorik-sdelal-prognoz-o-buduschem-ukrainy-26651919.html
Британский историк сделал прогноз о будущем Украины
Британский историк сделал прогноз о будущем Украины
Эксперт описал, с какими проблемами столкнется Киев.
2022-07-29T19:52+0500
2022-07-29T19:52+0500
2022-07-29T19:52+0500
в мире
украина
великобритания
прогноз
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Из-за ошибки в тактике США Украина столкнется с большими проблемами уже этой осенью, заявил историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон. Об этом сообщает РИА Новости.По словам эксперта, затягивание конфликта уменьшает желание западных стран помогать Украине.Санкции против Москвы не несут необходимого эффекта. Уже этой осенью решимость Запада помогать Киеву окончательно закончится, считает Фергюсон.Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Читайте также:The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользыВ Китае назвали два главных козыря России для противостояния западным санкциям
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украина, великобритания, прогноз, мнение эксперта
Британский историк сделал прогноз о будущем Украины
Эксперт из Великобритании описал, с какими проблемами столкнется Киев, если кризис затянется.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik.
Из-за ошибки в тактике США Украина столкнется с большими проблемами уже этой осенью, заявил историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Правительство президента США Джо Байдена не сделало ничего, чтобы урегулировать украинский кризис на первоначальном этапе", — отметил Фергюсон.
По словам эксперта, затягивание конфликта уменьшает желание западных стран помогать Украине.
"На Западе уже отчетливо заметна усталость от украинской повестки ", — считает историк.
Санкции против Москвы не несут необходимого эффекта. Уже этой осенью решимость Запада помогать Киеву окончательно закончится, считает Фергюсон.
"Осенью Запад неизбежно начнет призывать Киев пойти на территориальные уступки, что приведет к фактическому разделу страны", — добавил эксперт.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.