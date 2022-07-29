https://uz.sputniknews.ru/20220729/jara-spadaet-sinoptiki-rasskazali-chto-ot-pogody-jdat-segodnya-26628712.html

Жара спадает: синоптики рассказали что от погоды ждать сегодня

Жара спадает: синоптики рассказали что от погоды ждать сегодня

Период аномальной жары в Узбекистане сменится усилением ветра и кратковременными дождями. Но только в некоторых областях.

2022-07-29T08:01+0500

2022-07-29T08:01+0500

2022-07-29T08:01+0500

общество

жара

погода

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 36-38 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, а также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 30-35 градусов.Бухарская и Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 25-30 градуcов, днем — 34-39 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 33-38 градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30 градусов, днем — 35-40 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 33-38 градусов.Горные и предгорные районыНебольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 23-28 градусов.Сели и паводкиКроме того, Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в трех областях республики. Они возможны с 29 июля по 1 августа в следующих предгорных и горных районах республики:В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность, соблюдать правила безопасности.Читайте также:Как заснуть в жару без кондиционераИз-за жары в Узбекистане госпитализировано свыше 4 тыс человек

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жара, погода