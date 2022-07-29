https://uz.sputniknews.ru/20220729/kakie-opasnosti-tayat-v-sebe-semechki--ekspert--26656286.html

Какие опасности таят в себе семечки – эксперт

Какие опасности таят в себе семечки – эксперт

Врач рассказала, что семечки вредны для здоровья.

2022-07-29T23:00+0500

2022-07-29T23:00+0500

2022-07-29T23:00+0500

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Употребление семечек может быть опасно для здоровья, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.По словам эксперта, в семечках содержится много жирной кислоты Омега-6, которая усиливает воспаления, происходящие в организме. При этом семечки калорийны. В ста граммах продукта содержится около шестисот килокалорий.Также обжаренные семечки – это источник конечных продуктов гликирования, которые способствуют старению. Еще в любимом многими продукте часто откладывают яйца паразиты.Кроме того, семечки вредны для зубов. Регулярное их регулярное употребление может привести к сколам и трещинам на эмали, добавила врач.Читайте также:Врач объяснила, кому противопоказан арбузКакой чай опасен для сердца — врач

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мнение эксперта, опасность, еда