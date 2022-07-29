https://uz.sputniknews.ru/20220729/kakie-opasnosti-tayat-v-sebe-semechki--ekspert--26656286.html
Какие опасности таят в себе семечки – эксперт
Какие опасности таят в себе семечки – эксперт
Врач рассказала, что семечки вредны для здоровья.
2022-07-29T23:00+0500
2022-07-29T23:00+0500
2022-07-29T23:00+0500
это интересно
мнение эксперта
опасность
еда
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Употребление семечек может быть опасно для здоровья, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.По словам эксперта, в семечках содержится много жирной кислоты Омега-6, которая усиливает воспаления, происходящие в организме. При этом семечки калорийны. В ста граммах продукта содержится около шестисот килокалорий.Также обжаренные семечки – это источник конечных продуктов гликирования, которые способствуют старению. Еще в любимом многими продукте часто откладывают яйца паразиты.Кроме того, семечки вредны для зубов. Регулярное их регулярное употребление может привести к сколам и трещинам на эмали, добавила врач.Читайте также:Врач объяснила, кому противопоказан арбузКакой чай опасен для сердца — врач
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мнение эксперта, опасность, еда
Какие опасности таят в себе семечки – эксперт
Врач рассказала, почему следует отказаться от любимого многими продукта. Подробности в нашем материале.
Употребление семечек может быть опасно для здоровья, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По словам эксперта, в семечках содержится много жирной кислоты Омега-6, которая усиливает воспаления, происходящие в организме. При этом семечки калорийны. В ста граммах продукта содержится около шестисот килокалорий.
"И к тому же провоцируют аппетит. Если ты не съешь семечек столько, чтобы заполнить желудок, то придется "догнаться" другой пищей", — объяснила врач.
Также обжаренные семечки – это источник конечных продуктов гликирования, которые способствуют старению. Еще в любимом многими продукте часто откладывают яйца паразиты.
"Если без семечек никак, то лучше покупать сырые, как следует мыть, а затем подсушивать в духовке или микроволновке", — порекомендовала Павлова.
Кроме того, семечки вредны для зубов. Регулярное их регулярное употребление может привести к сколам и трещинам на эмали, добавила врач.