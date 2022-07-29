https://uz.sputniknews.ru/20220729/kakie-priznaki-signaliziruyut-o-skorom-insulte--ekspert--26628518.html

Какие признаки сигнализируют о скором инсульте – эксперт

Какие признаки сигнализируют о скором инсульте – эксперт

Есть несколько серьёзных признаков заболевания.

2022-07-29T07:00+0500

2022-07-29T07:00+0500

2022-07-29T07:00+0500

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мнение эксперта

болезнь

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Сильная головная боль и высокое давление могут сигнализировать о скором инсульте, рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.По словам эксперта, курильщики, гипертоники и люди с избыточным весом больше всего подвержены риску инсульта. Специалист рекомендует следит за уровнем холестерина в крови – это поможет избежать тромбоза.Также необходимо регулярно проходить диспансеризацию для обнаружения проблем со здоровьем. Своевременное лечение снижает риски возникновения серьезных заболеваний, подвел итог Ашихмин.Читайте также:Кому грозит тромбоз — врачКак избежать солнечного удара

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мнение эксперта, болезнь