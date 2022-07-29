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Лавров: члены ШОС могут перейти на расчеты в национальных валютах
Лавров: члены ШОС могут перейти на расчеты в национальных валютах
Об этом министр иностранных дел России расссказал в ходе брифинга по итогам заседания СМИД ШОС. 29.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-29T14:34+0500
2022-07-29T14:34+0500
2022-07-29T16:16+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам заседания СМИД ШОС сообщил, что государства-члены Шанхайской организации сотрудничества могут перейти на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Глава российского МИД заявил, что в ходе встречи стороны рассмотрели проекты документов, которые будут подписаны на предстоящем саммите глав государств-членов ШОС в Самарканде. В первую очередь, таким документом является Самаркандская декларация, которая находится в высокой степени готовности, отметил министр.Также по словам Лаврова, был рассмотрен целый ряд других документов, в частности, касающихся углубления интеграционных процессов.Лавров отметил, что были подготовлены проекты по энергетике, транспорту, цифровизации, инновациям, новым технологиям, здравоохранению, а также большой пакет таких гуманитарных инициатив, как культура и спорт. В частности, планируется проводить спортивные игры ШОС.Глава внешнеполитического ведомства России рассказал, что с этого года введут новый институт, деятельность которого будет направлена на популяризацию ШОС в мире. Помимо прочего, по заявлению министра, отныне будут выбирать культурную и туристическую столицу ШОС - один из индийских городов уже получил такой статус на данный момент.Читайте также:
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сергей лавров, шос, валюта, министр, министры иностранных дел, россия, брифинг, итоги, заседание
Лавров: члены ШОС могут перейти на расчеты в национальных валютах
14:34 29.07.2022 (обновлено: 16:16 29.07.2022)
Об этом министр иностранных дел России расссказал в ходе брифинга по итогам заседания СМИД ШОС.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам заседания СМИД ШОС сообщил, что государства-члены Шанхайской организации сотрудничества могут перейти на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Глава российского МИД заявил, что в ходе встречи стороны рассмотрели проекты документов, которые будут подписаны на предстоящем саммите глав государств-членов ШОС в Самарканде. В первую очередь, таким документом является Самаркандская декларация, которая находится в высокой степени готовности, отметил министр.
Также по словам Лаврова, был рассмотрен целый ряд других документов, в частности, касающихся углубления интеграционных процессов.
"В этой связи выделю два документа: первый – это концепция взаимосвязанности транспортных коридоров. Второй документ тоже имеет важное значение для нашей дальнейшей работы – это дорожная карта по расширению использования национальных валют в взаиморасчётах", - подчеркнул дипломат.
Лавров отметил, что были подготовлены проекты по энергетике, транспорту, цифровизации, инновациям, новым технологиям, здравоохранению, а также большой пакет таких гуманитарных инициатив, как культура и спорт. В частности, планируется проводить спортивные игры ШОС.
Глава внешнеполитического ведомства России рассказал, что с этого года введут новый институт, деятельность которого будет направлена на популяризацию ШОС в мире. Помимо прочего, по заявлению министра, отныне будут выбирать культурную и туристическую столицу ШОС - один из индийских городов уже получил такой статус на данный момент.