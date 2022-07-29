Лавров заявил, что в ШОС нет ведущих и ведомых
14:57 29.07.2022 (обновлено: 15:00 29.07.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ/
Министр иностранных дел России в пятницу принял участие в заседании СМИД ШОС в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС заявил, что в Шанхайской организации сотрудничества "нет ведущих и ведомых. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"В ШОС нет ведущих и ведомых. В ШОС не бывает ситуаций, когда, как в Североатлантическом Альянсе, США и их ближайшие союзники навязывают всем остальным ту или иную линию. В ШОС не бывает ситуаций, которые мы сейчас наблюдаем в Евросоюзе, когда буквально выламывают руки суверенным странам, требуя от них либо прекращать закупать газ, либо сокращать потребление газа в нарушение их национальных планов и их национальных интересов", - подчеркнул Лавров.
Он также добавил, что в ШОС действует принцип главенства национальных интересов, а также принцип консенсуса, положение Хартии, в том числе необходимость проявлять уважение к интересам друг друга, избегать каких-либо недружественных шагов по отношению к друг другу, и, в целом, действовать с прицелом на поиск баланса интересов.
"Это, я считаю, принципиально новая организация. На таких же принципах основаны и другие структуры на евразийском пространстве.Это хороший пример для того, как необходимо решать международные проблемы и как необходимо выстраивать региональные структуры и взаимодействие, особенно на таком важнейшем континенте как Евразия", - добавил министр.
Также Лавров заявил, что ШОС развивает связи с ОДКБ, СНГ.
"Между секретариатами этих трех структур подписан Меморандум о взаимодействии. И сегодня мы как раз говорили, что гармонизация усилий ШОС, СНГ и ОДКБ весьма востребована с точки зрения мобилизации потенциала, имеющегося здесь для борьбы с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью", - заключил глава МИД России.
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