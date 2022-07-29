https://uz.sputniknews.ru/20220729/lavrov-v-shos-net-veduschix-i-vedomyx-26644451.html

Лавров заявил, что в ШОС нет ведущих и ведомых

Лавров заявил, что в ШОС нет ведущих и ведомых

Министр иностранных дел России в пятницу принял участие в заседании СМИД ШОС в Ташкенте.

2022-07-29T14:57+0500

2022-07-29T14:57+0500

2022-07-29T15:00+0500

политика

сергей лавров

шос

заседание

министры иностранных дел

россия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС заявил, что в Шанхайской организации сотрудничества "нет ведущих и ведомых. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Он также добавил, что в ШОС действует принцип главенства национальных интересов, а также принцип консенсуса, положение Хартии, в том числе необходимость проявлять уважение к интересам друг друга, избегать каких-либо недружественных шагов по отношению к друг другу, и, в целом, действовать с прицелом на поиск баланса интересов.Также Лавров заявил, что ШОС развивает связи с ОДКБ, СНГ. Читайте также:

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сергей лавров, шос, заседание, министры иностранных дел, россия, ташкент