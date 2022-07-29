https://uz.sputniknews.ru/20220729/mirziyoev-prinyal-glav-mid-stran-shos--podrobnosti-26634852.html
Мирзиёев принял глав МИД стран ШОС – подробности
Мирзиёев принял глав МИД стран ШОС – подробности
Что обсудили стороны в ходе встречи - читайте в нашем материале.
2022-07-29T11:24+0500
2022-07-29T11:24+0500
2022-07-29T11:24+0500
политика
шавкат мирзиёев
шос
мид рф
мид кыргызстана
мид казахстана
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главами делегаций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС в Ташкенте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Известно, что во встрече приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, Индии Субраманьям Джайшанкар, Казахстана Мухтар Тлеуберди, КНР Ван И, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Пакистана Билавал Бхутто Зардари, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Помимо глав внешнеполитических ведомств во встрече приняли участие Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС).Стороны обсудили приоритетные задачи многостороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития Организации. Также они уделили особое внимание результатам совместной работы в период председательства Узбекистана и повестке саммита ШОС, который пройдет в Самарканде в сентябре.Кроме этого, участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам международного и регионального значения.Читайте также:
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шавкат мирзиёев, шос, мид рф, мид кыргызстана, мид казахстана
Мирзиёев принял глав МИД стран ШОС – подробности
Что обсудили стороны в ходе встречи - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главами делегаций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС в Ташкенте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Известно, что во встрече приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, Индии Субраманьям Джайшанкар, Казахстана Мухтар Тлеуберди, КНР Ван И, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Пакистана Билавал Бхутто Зардари, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Помимо глав внешнеполитических ведомств во встрече приняли участие Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС).
Стороны обсудили приоритетные задачи многостороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития Организации. Также они уделили особое внимание результатам совместной работы в период председательства Узбекистана и повестке саммита ШОС, который пройдет в Самарканде в сентябре.
Кроме этого, участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам международного и регионального значения.