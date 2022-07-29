https://uz.sputniknews.ru/20220729/mirziyoev-prinyal-glav-mid-stran-shos--podrobnosti-26634852.html

Мирзиёев принял глав МИД стран ШОС – подробности

Мирзиёев принял глав МИД стран ШОС – подробности

Что обсудили стороны в ходе встречи - читайте в нашем материале.

2022-07-29T11:24+0500

2022-07-29T11:24+0500

2022-07-29T11:24+0500

политика

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шос

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главами делегаций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС в Ташкенте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Известно, что во встрече приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, Индии Субраманьям Джайшанкар, Казахстана Мухтар Тлеуберди, КНР Ван И, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Пакистана Билавал Бхутто Зардари, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Помимо глав внешнеполитических ведомств во встрече приняли участие Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС).Стороны обсудили приоритетные задачи многостороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития Организации. Также они уделили особое внимание результатам совместной работы в период председательства Узбекистана и повестке саммита ШОС, который пройдет в Самарканде в сентябре.Кроме этого, участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам международного и регионального значения.Читайте также:

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шавкат мирзиёев, шос, мид рф, мид кыргызстана, мид казахстана