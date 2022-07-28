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https://uz.sputniknews.ru/20220728/pravitelstvo-ozvuchilo-povestku-smid-shos-26607012.html
Правительство озвучило повестку СМИД ШОС
Правительство озвучило повестку СМИД ШОС
Что обсудят министры и какие документы планируется подписать, рассказала пресс-служба правительства.
2022-07-28T13:15+0500
2022-07-28T13:16+0500
политика
шос
саммит
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Министры иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе предстоящего Совета в Ташкенте подпишут солидный пакет документов, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.Встреча глав дипломатических ведомств является одним из ключевых мероприятий текущего председательства Узбекистана в ШОС, подчеркнули в пресс-службе.В саммите примут участие представители стран-участниц организации, а также генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета РАТС.В ходе заседания министры уделят особое внимание подготовке к Совету глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Министры также рассмотрят заявки на получение статуса государства-члена, государства-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу и обсудят перспективы развития сотрудничества по различным направлениям деятельности ШОС.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:
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шос, саммит

Правительство озвучило повестку СМИД ШОС

13:15 28.07.2022 (обновлено: 13:16 28.07.2022)
© Sputnik/Зафар ХалиловВ Ташкенте проходит встреча министров промышленности ШОС и СНГ
В Ташкенте проходит встреча министров промышленности ШОС и СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
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Что обсудят министры и какие документы планируется подписать, рассказала пресс-служба правительства.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Министры иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе предстоящего Совета в Ташкенте подпишут солидный пакет документов, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

"Среди них разработанные по инициативе узбекской стороны проекты Комплексного плана по реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Концепции сотрудничества по развитию взаимосвязанности и создания эффективных транспортных коридоров, Программы стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами, Положения о почетном звании "Посол доброй воли ШОС" и другие", - говорится в сообщении.а

Встреча глав дипломатических ведомств является одним из ключевых мероприятий текущего председательства Узбекистана в ШОС, подчеркнули в пресс-службе.
В саммите примут участие представители стран-участниц организации, а также генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета РАТС.
В ходе заседания министры уделят особое внимание подготовке к Совету глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
"Кроме того, важным пунктом повестки дня министерской встречи станет обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки", - сообщает пресс-служба.
Министры также рассмотрят заявки на получение статуса государства-члена, государства-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу и обсудят перспективы развития сотрудничества по различным направлениям деятельности ШОС.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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