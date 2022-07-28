https://uz.sputniknews.ru/20220728/pravitelstvo-ozvuchilo-povestku-smid-shos-26607012.html

Правительство озвучило повестку СМИД ШОС

Правительство озвучило повестку СМИД ШОС

Что обсудят министры и какие документы планируется подписать, рассказала пресс-служба правительства.

2022-07-28T13:15+0500

2022-07-28T13:15+0500

2022-07-28T13:16+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Министры иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе предстоящего Совета в Ташкенте подпишут солидный пакет документов, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.Встреча глав дипломатических ведомств является одним из ключевых мероприятий текущего председательства Узбекистана в ШОС, подчеркнули в пресс-службе.В саммите примут участие представители стран-участниц организации, а также генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета РАТС.В ходе заседания министры уделят особое внимание подготовке к Совету глав государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Министры также рассмотрят заявки на получение статуса государства-члена, государства-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу и обсудят перспективы развития сотрудничества по различным направлениям деятельности ШОС.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:

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