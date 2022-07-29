https://uz.sputniknews.ru/20220729/pakistan-podderjivaet-sozdanie-transportnyx-koridorov--26640437.html
Пакистан поддерживает создание транспортных коридоров
Пакистан поддерживает создание транспортных коридоров
Пакистан принимает участие в СМИД ШОС.
2022-07-29T13:07+0500
2022-07-29T13:07+0500
2022-07-29T13:44+0500
в мире
пакистан
транспортный коридор
шос
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Пакистан поддерживает разработанную Узбекистаном Концепцию сотрудничества ШОС по развитию и созданию транспортных коридоров, заявил Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардариво время своего выступления на Совете министров иностранных дел ШОС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Кроме того, министр отметил, что Пакистан вместе с Узбекистаном и Афганистаном работает над масштабным проектом Трансафганской железной дороги. Данный проект предоставит государствам Центральной Азии особенно важный выход к морским портам Пакистана, а также обеспечит перевалочную связь со странами региона ШОС.Напомним: в настоящее время в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.Читайте также:Представители стран ШОС поблагодарили Узбекистан за плодотворное председательствоНоров рассказал, кто примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС
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пакистан, транспортный коридор, шос
Пакистан поддерживает создание транспортных коридоров
13:07 29.07.2022 (обновлено: 13:44 29.07.2022)
Глава МИД Исламской Республики Пакистан принимает участие в Совете министров иностранных дел стран-участниц ШОС.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik.
Пакистан поддерживает разработанную Узбекистаном Концепцию сотрудничества ШОС по развитию и созданию транспортных коридоров, заявил Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардариво время своего выступления на Совете министров иностранных дел ШОС. Об этом сообщает пресс-служба
МИД Узбекистана.
Кроме того, министр отметил, что Пакистан вместе с Узбекистаном и Афганистаном работает над масштабным проектом Трансафганской железной дороги. Данный проект предоставит государствам Центральной Азии особенно важный выход к морским портам Пакистана, а также обеспечит перевалочную связь со странами региона ШОС.
Напомним: в настоящее время в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.