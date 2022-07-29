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Представители стран ШОС поблагодарили Узбекистан за плодотворное председательство
Представители стран ШОС поблагодарили Узбекистан за плодотворное председательство
Министры иностранных дел Казахстана, Китая и Индии отметили результативность работы республики в роли председателя организации.
2022-07-29T12:38+0500
2022-07-29T12:38+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Главы делегаций стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выступая на Совете министров иностранных дел в Ташкенте выразили Узбекистану признательность за плодотворное председательство в организации.Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.Эффективные усилия Узбекистана по укреплению региональной кооперации отметил в своей речи министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.Свою поддержку инициативам Узбекистана выразили и ближайшие соседи республики.Его казахстанский коллега Мухтар Тлеуберди выразил уверенность в том, что нынешний совет обеспечит содержательность предстоящего Саммита ШОС в Самарканде.Напомним, в настоящее время в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.Читайте также: Норов рассказал, кто примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС
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Представители стран ШОС поблагодарили Узбекистан за плодотворное председательство

12:38 29.07.2022
© Министерство иностранных дел УзбекистанаИ.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов выступает на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в г.Ташкенте.
И.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов выступает на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в г.Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2022
© Министерство иностранных дел Узбекистана
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Министры иностранных дел Казахстана, Китая и Индии отметили результативность работы республики в роли председателя организации.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Главы делегаций стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выступая на Совете министров иностранных дел в Ташкенте выразили Узбекистану признательность за плодотворное председательство в организации.
Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
"Узбекская сторона проделала огромную работу в рамках председательства в ШОС для продвижения развития Организации", - подчеркнул член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И.
Эффективные усилия Узбекистана по укреплению региональной кооперации отметил в своей речи министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Мы признательны узбекской стороне за плодотворное председательство в ШОС и ее усилия по укреплению региональной кооперации в рамках Организации. Индия активно поддерживает инициативы Республики Узбекистан и убеждена, что Саммит ШОС в Самарканде пройдет успешно", - сказал он.
Свою поддержку инициативам Узбекистана выразили и ближайшие соседи республики.
"Кыргызская сторона поддерживает приоритетные задачи председательства Республики Узбекистан, которые исходят из текущих реалий и тенденций в регионе и мире в целом", - заявил глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.
Его казахстанский коллега Мухтар Тлеуберди выразил уверенность в том, что нынешний совет обеспечит содержательность предстоящего Саммита ШОС в Самарканде.
"Выражаю нашу готовность далее оказывать всестороннюю поддержку председательству Узбекистана в Организации. Уверен, что итоги сегодняшнего заседания максимально обеспечат содержательное наполнение предстоящего Самаркандского саммита и будут способствовать его успешному проведению", - отметил министр.
Напомним, в настоящее время в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.
Читайте также: Норов рассказал, кто примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС
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