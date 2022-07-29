https://uz.sputniknews.ru/20220729/predstaviteli-stran-shos-poblagodarili-uzbekistan-za-plodotvornoe-predsedatelstvo-26639175.html

Представители стран ШОС поблагодарили Узбекистан за плодотворное председательство

Представители стран ШОС поблагодарили Узбекистан за плодотворное председательство

Министры иностранных дел Казахстана, Китая и Индии отметили результативность работы республики в роли председателя организации.

2022-07-29T12:38+0500

2022-07-29T12:38+0500

2022-07-29T12:38+0500

политика

шос

индия

китай

кыргызстан

казахстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26635438_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_b069e308c21cda0153d5220a5e1ba3d2.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Главы делегаций стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выступая на Совете министров иностранных дел в Ташкенте выразили Узбекистану признательность за плодотворное председательство в организации.Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.Эффективные усилия Узбекистана по укреплению региональной кооперации отметил в своей речи министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.Свою поддержку инициативам Узбекистана выразили и ближайшие соседи республики.Его казахстанский коллега Мухтар Тлеуберди выразил уверенность в том, что нынешний совет обеспечит содержательность предстоящего Саммита ШОС в Самарканде.Напомним, в настоящее время в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.Читайте также: Норов рассказал, кто примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС

индия

китай

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шос, индия, китай, кыргызстан, казахстан, узбекистан