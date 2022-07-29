https://uz.sputniknews.ru/20220729/rossiyskaya-neftegazovaya-kompaniya-nabiraet-sotrudnikov-iz-uzbekistana-26651467.html

Российская нефтегазовая компания набирает сотрудников из Узбекистана

Российская нефтегазовая компания набирает сотрудников из Узбекистана

Подробнее вакансии читайте в нашем материале.

2022-07-29T19:27+0500

2022-07-29T19:27+0500

2022-07-29T19:27+0500

общество

россия

нефть

компания

газ

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Российская нефтегазовая компания "Эриэлл Нефтегазсервис" объявила о наборе сотрудников в Новый Уренгой в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Данная компания занимается добычей нефти, газа и газового конденсата в России. Сейчас "Эриэлл Нефтегазсервис" подбирает граждан Узбекистана на должность машиниста автомобильного крана.Заработная плата начинается от 100 тыс. рублей. Работодатель также оплачивает проживание, питание, транспорт и расходы на оформление патента.Потенциальные кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:Все желающие могут подать заявку до 09.00 31 июля 2022 года. К регистрации допускаются только те граждане, которые имеют опыт необходимой специальности.Читайте также:Российский "МТС Банк" запустил мгновенные переводы в УзбекистанВ России для мигрантов запустили мобильное приложение "Работа в ЕАЭС"

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россия, нефть, компания, газ