https://uz.sputniknews.ru/20220729/tadjikistan-odobryaet-predlojennye-uzbekistanom-programmy-shos-26642049.html
Таджикистан одобряет предложенные Узбекистаном программы ШОС
Таджикистан одобряет предложенные Узбекистаном программы ШОС
Таджикистан принимает участие в СМИД ШОС.
2022-07-29T13:38+0500
2022-07-29T13:38+0500
2022-07-29T13:44+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Таджикистан одобряет предложенные Узбекистаном программы по стимулированию промышленной кооперации деловых кругов и сотрудничества в области использования возобновляемой энергетики, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин в ходе своего выступления на Совете министров иностранных дел ШОС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В настоящее время заседание подходит к завершению. Участники мероприятия подписывают итоговые документы.Напомним: сегодня в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.Читайте также:Пакистан поддерживает создание транспортных коридоровЛавров оценил председательство Узбекистана в ШОС
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таджикистан, узбекистан, шос
Таджикистан одобряет предложенные Узбекистаном программы ШОС
13:38 29.07.2022 (обновлено: 13:44 29.07.2022)
Глава МИД Таджикистана принимает участие в Совете министров иностранных дел стран-участниц ШОС.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik.
Таджикистан одобряет предложенные Узбекистаном программы по стимулированию промышленной кооперации деловых кругов и сотрудничества в области использования возобновляемой энергетики, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин в ходе своего выступления на Совете министров иностранных дел ШОС. Об этом сообщает пресс-служба
МИД Узбекистана.
В настоящее время заседание подходит к завершению. Участники мероприятия подписывают итоговые документы.
Напомним: сегодня в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.