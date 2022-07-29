https://uz.sputniknews.ru/20220729/tadjikistan-odobryaet-predlojennye-uzbekistanom-programmy-shos-26642049.html

Таджикистан одобряет предложенные Узбекистаном программы ШОС

Таджикистан одобряет предложенные Узбекистаном программы ШОС

Таджикистан принимает участие в СМИД ШОС.

2022-07-29T13:38+0500

2022-07-29T13:38+0500

2022-07-29T13:44+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Таджикистан одобряет предложенные Узбекистаном программы по стимулированию промышленной кооперации деловых кругов и сотрудничества в области использования возобновляемой энергетики, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин в ходе своего выступления на Совете министров иностранных дел ШОС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В настоящее время заседание подходит к завершению. Участники мероприятия подписывают итоговые документы.Напомним: сегодня в Ташкенте проходит Совет министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.По сообщению узбекистанского МИД, данная встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября этого года в Самарканде.Читайте также:Пакистан поддерживает создание транспортных коридоровЛавров оценил председательство Узбекистана в ШОС

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таджикистан, узбекистан, шос