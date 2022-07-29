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Узбекистан завоевал первую медаль на международных играх "Дети Азии"
Узбекистан завоевал первую медаль на международных играх "Дети Азии"
VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходят во Владивостоке с 27 июля по 8 августа.
2022-07-29T14:06+0500
2022-07-29T14:07+0500
спорт
узбекистан
медаль
дети
азия
игры
владивосток
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В стартовый день международных спортивных игр "Дети Азии" копилка сборной Узбекистана пополнилась первой медалью. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, серебряную награду завоевал узбекистанский пловец. К соревнованиям приступили атлеты и в других видах спорта - узбекистанцы Шохрух Искадаров и Согдиана Ибодуллаева в миксте прошли в полуфинал соревнований по настольному теннису. Другому тандему сборной республики (Шохрух Искадаров и Дамир Жузбанов), выступающему в парном разряде, также удалось добраться до полуфинала.Остальные узбекистанские спортсмены в данное время продолжают свои предстартовые тренировки.Читайте также:
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узбекистан, медаль, дети, азия, игры, владивосток

Узбекистан завоевал первую медаль на международных играх "Дети Азии"

14:06 29.07.2022 (обновлено: 14:07 29.07.2022)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСегодня первый день Международных спортивных игр "Дети Азии", который стартовал во Владивостоке.
Сегодня первый день Международных спортивных игр Дети Азии, который стартовал во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходят во Владивостоке с 27 июля по 8 августа.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В стартовый день международных спортивных игр "Дети Азии" копилка сборной Узбекистана пополнилась первой медалью. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, серебряную награду завоевал узбекистанский пловец. К соревнованиям приступили атлеты и в других видах спорта - узбекистанцы Шохрух Искадаров и Согдиана Ибодуллаева в миксте прошли в полуфинал соревнований по настольному теннису. Другому тандему сборной республики (Шохрух Искадаров и Дамир Жузбанов), выступающему в парном разряде, также удалось добраться до полуфинала.
Остальные узбекистанские спортсмены в данное время продолжают свои предстартовые тренировки.
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