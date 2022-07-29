https://uz.sputniknews.ru/20220729/uzbekistan-zavoeval-pervuyu-medal-na-mejdunarodnyx-igrax-deti-azii-26643190.html

Узбекистан завоевал первую медаль на международных играх "Дети Азии"

Узбекистан завоевал первую медаль на международных играх "Дети Азии"

VII Международные спортивные игры "Дети Азии" проходят во Владивостоке с 27 июля по 8 августа.

2022-07-29T14:06+0500

2022-07-29T14:06+0500

2022-07-29T14:07+0500

спорт

узбекистан

медаль

дети

азия

игры

владивосток

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В стартовый день международных спортивных игр "Дети Азии" копилка сборной Узбекистана пополнилась первой медалью. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, серебряную награду завоевал узбекистанский пловец. К соревнованиям приступили атлеты и в других видах спорта - узбекистанцы Шохрух Искадаров и Согдиана Ибодуллаева в миксте прошли в полуфинал соревнований по настольному теннису. Другому тандему сборной республики (Шохрух Искадаров и Дамир Жузбанов), выступающему в парном разряде, также удалось добраться до полуфинала.Остальные узбекистанские спортсмены в данное время продолжают свои предстартовые тренировки.Читайте также:

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узбекистан, медаль, дети, азия, игры, владивосток