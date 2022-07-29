https://uz.sputniknews.ru/20220729/v-malayzii-zavershilas-nedelya-uzbekskoy-kultury--26650893.html

В Малайзии завершилась Неделя узбекской культуры

В Малайзии завершилась Неделя узбекской культуры

В Куала-Лумпуре10 дней проходила Неделя узбекской культуры.

2022-07-29T18:38+0500

2022-07-29T18:38+0500

2022-07-29T19:08+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. С 18 по 28 июля в столице Малайзии прошла Неделя узбекской культуры. Об этом сообщает информационное агентство "Дуне".Программа недели включала в себя презентации и шоу, посвященные культурному наследию Узбекистана, музыке, национальным танцам и костюмам, традициям и туризму в республику.В рамках мероприятия выступила хореографическая группа из Узбекистана "Нурафшон". Так, гости мероприятия смогли увидеть знаменитый хорезмский танец "Лязги", который входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Кроме того, на центральных улицах столицы организовали музыкальное шоу, танцевальный флэш-моб, дефиле национального узбекистанского костюма, спортивный забег и велопробег. В Городском театре Куала-Лумпура показали спектакль с элементами музыки.Также в рамках недели прошёл бизнес-форум, на котором показали презентации о инвестиционном потенциале республики. На форуме малазийская сторона отметила предпринимаемые в Узбекистане работу по сохранению национального культурного наследия и древних традиций. Подчеркнуто, что узбекская культура сильно повлияла на развитие мирового искусства.Читайте также:В Стамбуле прошла премьера балета лазгиЧастичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео

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малайзия, узбекистан, культура