https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-stolitse-otkrylas-vystavka-vozobnovlyaemoy-energetiki-26607539.html
В столице открылась выставка возобновляемой энергетики
В столице открылась выставка возобновляемой энергетики
Цель мероприятия - распространение "зеленой энергетики".
2022-07-28T15:00+0500
2022-07-28T15:00+0500
2022-07-28T15:00+0500
культура
ташкент
выставка
энергетика
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ТАШКЕНТ, 28 июл– Sputnik. В Ташкенте с 28 по 29 июля проходит выставка возобновляемой энергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан.В мероприятии принимают участие хокимияты Каракалпакстана, областные и районные хокимияты, руководители ведомств, представители экономической и социальной сфер, а также представители предприятий, производящих продукцию возобновляемой энергии.Выставка проводится для развития возобновляемых источников энергетики, распространения информации о них среди населения и знакомства граждан республики с товарами местного производства.Ранее стало известно, что Узбекистан постепенно будет внедрять возобновляемые источники энергии в отраслях экономики, домохозяйствах и в социальной сфере.Читайте также:Узбекистанские ТЭС оборудуют солнечными водонагревателямиПотребление электричества превысило исторический максимум
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ташкент, выставка, энергетика
В столице открылась выставка возобновляемой энергетики
Мероприятие направленно на распространение информации о "зеленой энергетики" среди населения.
ТАШКЕНТ, 28 июл– Sputnik.
В Ташкенте с 28 по 29 июля проходит выставка возобновляемой энергии. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства энергетики Республики Узбекистан.
В мероприятии принимают участие хокимияты Каракалпакстана, областные и районные хокимияты, руководители ведомств, представители экономической и социальной сфер, а также представители предприятий, производящих продукцию возобновляемой энергии.
Выставка проводится для развития возобновляемых источников энергетики, распространения информации о них среди населения и знакомства граждан республики с товарами местного производства.
Ранее стало известно, что Узбекистан постепенно будет внедрять
возобновляемые источники энергии в отраслях экономики, домохозяйствах и в социальной сфере.