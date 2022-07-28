https://uz.sputniknews.ru/20220728/pervyy-uzbeksko-belorusskiy-film-vypustyat-v-sleduyuschem-godu--26609105.html
Первый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем году
Первый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем году
Кинолента расскажет о прошлом двух народов в лице героя ВОВ.
2022-07-28T16:01+0500
2022-07-28T16:01+0500
2022-07-28T16:01+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Фильм "Казбек" узбекско-белорусского производства выпустят в прокат в мае 2023 года, сказал гендиректор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский на пресс-конференции. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".По словам Карачевского, лента "Казбек" - первый совместный кинопроект двух стран. Съемки проходили в Узбекистане и в Беларуси. В создании фильма принимали участие граждане обеих стран.Планируется, что премьера состоится на 14-м Ташкентском международном кинофестивале.Кинолента "Казбек" повествует о подвигах героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева (партизанская кличка Казбек), который родился в Ферганской области, и стал партизаном-разведчиком, подрывником на войне.Также Карачевский подчеркнул, что фильм – это дань памяти сражавшимся на фронтах в ходе Великой Отечественной войны.Ранее в Ташкенте прошла премьера фильма о легендарном советском боксере Андрее Борзенко. Читайте также:В Самарканде проходят съемки турецкого сериала — фотоМалазийцы примут участие в Ташкентском фестивале кино
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узбекистан, беларусь, фильм, кино, сотрудничество
Первый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем году
Кинолента расскажет об общем прошлом двух народов в лице одного героя Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
Фильм "Казбек" узбекско-белорусского производства выпустят в прокат в мае 2023 года, сказал гендиректор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский на пресс-конференции. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон
".
По словам Карачевского, лента "Казбек" - первый совместный кинопроект двух стран. Съемки проходили в Узбекистане и в Беларуси. В создании фильма принимали участие граждане обеих стран.
Планируется, что премьера состоится на 14-м Ташкентском международном кинофестивале.
Кинолента "Казбек" повествует о подвигах героя Советского Союза Мамадали Топвалдыева (партизанская кличка Казбек), который родился в Ферганской области, и стал партизаном-разведчиком, подрывником на войне.
"Мы взяли самые напряженные и интересные моменты из жизни героя в боевых условиях. И узбекская сторона планирует снять сериал на основе фильма "Казбек", где будет передана биографическая история Мамадали Топвалдыева: его жизнь до и после войны", - добавил режиссер кинокартины Мухаммад Али Искандаров.
Также Карачевский подчеркнул, что фильм – это дань памяти сражавшимся на фронтах в ходе Великой Отечественной войны.
Ранее в Ташкенте прошла
премьера фильма о легендарном советском боксере Андрее Борзенко.