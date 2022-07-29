https://uz.sputniknews.ru/20220729/v-uzbekistane-startovalo-proizvodstvo-masla-iz-kostochek-granata--26653284.html
В Узбекистане стартовало производство масла из косточек граната
В Узбекистане стартовало производство масла из косточек граната
Правительство республики уже выделило грант.
2022-07-29T21:01+0500
2022-07-29T21:01+0500
2022-07-29T21:01+0500
экономика
узбекистан
производство
стартап
гранат
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В Сырдарьинской области республики запустили стартап по производству масла из косточек граната. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".По данным газеты, Министерство инновационного развития уже выделило грант на проект в размере 305,2 млн сумов. Производством займется ООО "Anor yog’i Sirdaryo".По словам руководителя компании Яшина Маматкулова, на полученный грант компания приобрела два вида оборудования из Китая. Первое – подготавливает косточки плода к выжимке. Второе – это холодный пресс, в который загружаются уже чистые косточки.После всей обработки в лаборатории масло проверяют на качество и пригодность в использовании. Далее, его разливают по флаконам, и оно готово к продаже.Напомним: масло из косточек граната часто добавляют в состав косметических и медицинских средств.Читайте также:Узбекистанская продукция самая выгодная по соотношению "цена-качество" - экономистУзбекистан будет производить платину
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узбекистан, производство, стартап, гранат
В Узбекистане стартовало производство масла из косточек граната
Мощность данного производства составит 2500 литров масла в год. Правительство уже выделило грант.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik.
В Сырдарьинской области республики запустили стартап по производству масла из косточек граната. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон
".
По данным газеты, Министерство инновационного развития уже выделило грант на проект в размере 305,2 млн сумов. Производством займется ООО "Anor yog’i Sirdaryo".
По словам руководителя компании Яшина Маматкулова, на полученный грант компания приобрела два вида оборудования из Китая. Первое – подготавливает косточки плода к выжимке. Второе – это холодный пресс, в который загружаются уже чистые косточки.
После всей обработки в лаборатории масло проверяют на качество и пригодность в использовании. Далее, его разливают по флаконам, и оно готово к продаже.
Напомним: масло из косточек граната часто добавляют в состав косметических и медицинских средств.