https://uz.sputniknews.ru/20220729/v-uzbekistane-startovalo-proizvodstvo-masla-iz-kostochek-granata--26653284.html

В Узбекистане стартовало производство масла из косточек граната

В Узбекистане стартовало производство масла из косточек граната

Правительство республики уже выделило грант.

2022-07-29T21:01+0500

2022-07-29T21:01+0500

2022-07-29T21:01+0500

экономика

узбекистан

производство

стартап

гранат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19033656_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_b2e46dc34773f331e098b4a6285a490b.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В Сырдарьинской области республики запустили стартап по производству масла из косточек граната. Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон".По данным газеты, Министерство инновационного развития уже выделило грант на проект в размере 305,2 млн сумов. Производством займется ООО "Anor yog’i Sirdaryo".По словам руководителя компании Яшина Маматкулова, на полученный грант компания приобрела два вида оборудования из Китая. Первое – подготавливает косточки плода к выжимке. Второе – это холодный пресс, в который загружаются уже чистые косточки.После всей обработки в лаборатории масло проверяют на качество и пригодность в использовании. Далее, его разливают по флаконам, и оно готово к продаже.Напомним: масло из косточек граната часто добавляют в состав косметических и медицинских средств.Читайте также:Узбекистанская продукция самая выгодная по соотношению "цена-качество" - экономистУзбекистан будет производить платину

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, производство, стартап, гранат