https://uz.sputniknews.ru/20220730/covid-19-chislo-zarazivshixsya-v-uzbekistane-za-sutki-poshlo-na-spad-26665538.html
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в нашем материале.
2022-07-30T16:38+0500
2022-07-30T16:38+0500
2022-07-30T16:38+0500
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узбекистан
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки пошло на спад. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 заболели 49 человек, что на девять заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 11 пациентов.По четыре заболевших в Кашкадарьинской, Наманганской, Бухарской, Ферганской и Ташкентской областях.В Каракалпакстане, а также в Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях заболели по три человека.И замыкают список Джизакская и Хорезмская области, где за сутки выявили по два случая, а также Сырдарьинская и Андижанская области – по одному человеку.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 051 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.Читайте также: Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян
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узбекистан, коронавирус covid-19, статистика, минздрав узбекистана
COVID-19: число заразившихся в Узбекистане за сутки пошло на спад
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки пошло на спад. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 заболели 49 человек, что на девять заболевших меньше по сравнению со вчерашними данными, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 11 пациентов.
По четыре заболевших в Кашкадарьинской, Наманганской, Бухарской, Ферганской и Ташкентской областях.
В Каракалпакстане, а также в Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях заболели по три человека.
И замыкают список Джизакская и Хорезмская области, где за сутки выявили по два случая, а также Сырдарьинская и Андижанская области – по одному человеку.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 051 заразившихся, а число выздоровевших от вирусного недуга составляет 239 656 человек.