https://uz.sputniknews.ru/20220727/rossiya-peredala-uzbekistanu-testy-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-26561932.html

Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян

Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян

Помимо Узбекистана тесты также получили еще три страны СНГ – подробности.

2022-07-27T11:43+0500

2022-07-27T11:43+0500

2022-07-27T11:43+0500

общество

узбекистан

россия

оспа обезьян

тест

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Помимо Узбекистана, российские тесты также получили Армения, Казахстан и Туркмения.Кроме того, до конца месяца тесты передадут еще Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго.Ранее в ведомстве сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также: Юные спортсмены Узбекистана отправились в Россию - видеоВ Узбекистан из России вернули детей-сиротВ Самарканде появится консульство Российской Федерации

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