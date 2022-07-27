https://uz.sputniknews.ru/20220727/rossiya-peredala-uzbekistanu-testy-dlya-vyyavleniya-ospy-obezyan-26561932.html
Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян
Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян
Помимо Узбекистана тесты также получили еще три страны СНГ – подробности.
2022-07-27T11:43+0500
2022-07-27T11:43+0500
2022-07-27T11:43+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Помимо Узбекистана, российские тесты также получили Армения, Казахстан и Туркмения.Кроме того, до конца месяца тесты передадут еще Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго.Ранее в ведомстве сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также: Юные спортсмены Узбекистана отправились в Россию - видеоВ Узбекистан из России вернули детей-сиротВ Самарканде появится консульство Российской Федерации
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узбекистан, россия, оспа обезьян, тест
Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян
Помимо Узбекистана тесты также получили еще три страны СНГ – подробности.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Россия передала Узбекистану тесты для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", сообщает РИА Новости
со ссылкой на Роспотребнадзор.
Помимо Узбекистана, российские тесты также получили Армения, Казахстан и Туркмения.
"Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Кроме того, до конца месяца тесты передадут еще Египту, Уганде, Эфиопии и Республике Конго.
Ранее в ведомстве сообщали, что центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России.
Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.
О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.