https://uz.sputniknews.ru/20220730/shavkat-mirziyoev-nagradil-gruppu-aktivistov-po-sluchayu-dnya-drujby-narodov--26666457.html
Шавкат Мирзиёев наградил группу активистов по случаю Дня дружбы народов
Шавкат Мирзиёев наградил группу активистов по случаю Дня дружбы народов
Среди награжденных – представители национальных культурных центров, общественных активистов, ученых, преподавателей и частных компаний.
2022-07-30T12:40+0500
2022-07-30T12:40+0500
2022-07-30T12:40+0500
общество
узбекистан
день дружбы народов
шавкат мирзиёев
награждение
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Ко Дню дружбы народов орденами и медалями награждена группа активистов.Указ "О награждении группы активистов в связи с Днем дружбы народов" подписал президент Шавкат Мирзиёев.Сегодня в Узбекистане отмечается День дружбы народов. В связи с датой ордена и медали получили 30 человек, которые внесли достойный вклад в укрепление межнационального согласия и дружбы, атмосферы толерантности, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, а также сохранение и развитие национальных культур.Орденом "Мехнат шухрати" и "Соглом авлод учун" II степени награждены по два человека, медаль "Шухрат" получили четыре активиста.Орденом "Дустлик" награждены 22 представителя национальных культурных центров, общественных активистов, ученых, преподавателей и частных компаний.Напомним, что в честь Дня дружбы народов сегодня в 18:00 часов на территории Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана пройдет "Open Air Fest".В программе мероприятия предусмотрены выступления беларуского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также концертная программа образцового оркестра Национальной гвардии.Читайте также: Как провести выходные: Топ-8 мероприятий в ТашкентеВ Узбекистане создадут ансамбль свекровей
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узбекистан, день дружбы народов, шавкат мирзиёев, награждение
Шавкат Мирзиёев наградил группу активистов по случаю Дня дружбы народов
Среди награжденных – представители национальных культурных центров, общественных активистов, ученых, преподавателей и частных компаний.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Ко Дню дружбы народов орденами и медалями награждена группа активистов.
Указ "О награждении группы активистов в связи с Днем дружбы народов" подписал
президент Шавкат Мирзиёев.
Сегодня в Узбекистане отмечается День дружбы народов. В связи с датой ордена и медали получили 30 человек, которые внесли достойный вклад в укрепление межнационального согласия и дружбы, атмосферы толерантности, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, а также сохранение и развитие национальных культур.
Орденом "Мехнат шухрати" и "Соглом авлод учун" II степени награждены по два человека, медаль "Шухрат" получили четыре активиста.
Орденом "Дустлик" награждены 22 представителя национальных культурных центров, общественных активистов, ученых, преподавателей и частных компаний.
Напомним, что в честь Дня дружбы народов сегодня в 18:00 часов на территории Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана пройдет "Open Air Fest".
В программе мероприятия предусмотрены выступления беларуского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также концертная программа образцового оркестра Национальной гвардии.