https://uz.sputniknews.ru/20220730/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26665757.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Специалисты предупреждают об усилении ветра, кратковременных дождях и об опасности схода селей и паводков в некоторых регионах республики.

2022-07-30T11:59+0500

2022-07-30T11:59+0500

2022-07-30T11:59+0500

общество

прогноз погоды

узгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23899860_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9005a9d73a08319bc24305a5f9545824.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра. Температура воздуха 34-36 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по республике небольшая, местами переменная облачность, без осадков, однако в Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 32-37 градусов.По предгорным и горным районам республики переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра. Температура 20-25 градусов.Сели и паводкиНапомним, Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в трех областях республики. Они возможны с 29 июля по 1 августа в следующих предгорных и горных районах республики:В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность, соблюдать правила безопасности.Читайте также: Из-за жары в Узбекистане госпитализировано свыше 4 тыс человекВ Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жару

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз погоды, узгидромет