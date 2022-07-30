https://uz.sputniknews.ru/20220730/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26665757.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Специалисты предупреждают об усилении ветра, кратковременных дождях и об опасности схода селей и паводков в некоторых регионах республики.
2022-07-30T11:59+0500
2022-07-30T11:59+0500
2022-07-30T11:59+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23899860_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9005a9d73a08319bc24305a5f9545824.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра. Температура воздуха 34-36 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.В целом по республике небольшая, местами переменная облачность, без осадков, однако в Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 32-37 градусов.По предгорным и горным районам республики переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра. Температура 20-25 градусов.Сели и паводкиНапомним, Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в трех областях республики. Они возможны с 29 июля по 1 августа в следующих предгорных и горных районах республики:В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность, соблюдать правила безопасности.Читайте также: Из-за жары в Узбекистане госпитализировано свыше 4 тыс человекВ Минэнерго попросили граждан максимально экономить электричество в жару
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23899860_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_8a126b692e88258168fe53df75843d2a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды, узгидромет
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Специалисты предупреждают об усилении ветра, кратковременных дождях и об опасности схода селей и паводков в некоторых регионах республики.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра. Температура воздуха 34-36 градуcов, сообщает пресс-служба
Узгидромета.
В целом по республике небольшая, местами переменная облачность, без осадков, однако в Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 32-37 градусов.
По предгорным и горным районам республики переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра. Температура 20-25 градусов.
Напомним, Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в трех областях республики. Они возможны с 29 июля по 1 августа в следующих предгорных и горных районах республики:
Ташкентская область — Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы, а также города Ангрен и Алмалык;
Наманганская область — Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;
Ферганская область — Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы.
В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность, соблюдать правила безопасности.