https://uz.sputniknews.ru/20220730/vashington-pytaetsya-upravlyat-vselennoy-26672816.html

Вашингтон пытается управлять Вселенной

Вашингтон пытается управлять Вселенной

"Ре-цес-сия — период временного экономического спада, во время которого сокращается торговая и производственная деятельность; обычно определяется падением ВВП в течение двух кварталов подряд".

2022-07-30T22:00+0500

2022-07-30T22:00+0500

2022-07-30T22:00+0500

колумнисты

сша

вашингтон

джо байден

белый дом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/14/25474580_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_80d1362a27934055c19239bc9322de47.jpg

Именно цитатой из словаря американские СМИ сопроводили заявления администрации США по поводу новости о том, что во втором квартале американский ВВП сократился на 0,9 процента (в первом квартале падение составило 1,8), пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.Саркастическая реакция журналистов вполне понятна.Дело в том, что министр финансов Джанет Йеллен на информацию о падении ВВП сообщила журналистам, что экономика страны находится вовсе не в рецессии, а в "переходном состоянии". Она отметила, что рецессия — это "широкомасштабное ослабление экономики", которое характеризуется значительным сокращением штатов, закрытием предприятий, проблемами с финансами у домохозяйств и замедлением активности частного сектора. И, по ее словам, "это не то, что мы наблюдаем прямо сейчас".Позицию Минфина о "переходном периоде" поддержала и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Выступил и сам Джо Байден, который заверил, что, по мнению главы Федеральной резервной системы, "многих заметных представителей банковской сферы" и экономистов, никакой рецессии в Америке нет.Происходящее действительно выглядит странновато. Проблема, конечно, не в том, что — ах, какой ужас — оказывается, политики иногда врут, оставим моральные соображения за скобками. Просто предполагается, что ложь, если уж к ней приходится прибегать, должна быть целесообразной и адекватной обстоятельствам.Глобализация спасла РоссиюВ ситуации, когда экономические трудности затронули значительную часть американского общества, а граждане нервно следят за ценниками на АЗС и сужающимся ассортиментом на полках магазинов, не самая умная стратегия заявлять им, что, во-первых, на самом деле никакого кризиса нет, а во-вторых — в тех мелких сложностях, которые все-таки возникли, виноват Путин.Все это особенно странно, поскольку у американского государства обширнейший опыт работы во время социально-экономических неурядиц. А в Белом доме прямо сейчас находится команда возрастных руководителей, которые были уже состоявшимися профессионалами в экономически тяжелые 1970-е и принимали самое непосредственное участие в преодолении грандиозного кризиса 2008-2009 годов. То есть технология работы управленческих структур (в том числе с общественным мнением) должна быть у них в подкорке прошита. Тем более что ничего из ряда вон выходящего там нет: признать наличие проблемы, посочувствовать страдающим гражданам, подбадривать их и уговаривать потерпеть, всячески демонстрировать способность государства справиться с вызовом — ну и действительно собрать команду для преодоления кризиса.Собственно, эту методику весь мир и наблюдал в конце нулевых, когда американская (да и мировая) система начала заваливаться с таким грохотом, что полным-полно было прогнозов о ее неминуемом крахе. Поскольку тогда навернулся ипотечный рынок, это действительно было тяжелейшее испытание для американского общества, что находило отражение во всем: в журналистских материалах, в массовой культуре (вплоть до сериалов) и, уж конечно, в позиции государства и заявлениях официальных лиц.Теперь же Вашингтон не нашел ничего лучше стратегии полуторагодовалого ребенка, играющего в прятки: закрыть глазки ладошками и быть уверенным, что спрятался, сказать, что никакой рецессии нет, и рассчитывать, что она сама собой рассосется.Причем нынешняя ситуация вовсе не такая катастрофическая, какой была в 2008 году. Правда, тут необходимо важное дополнение: она не выглядит таковой на дилетантский взгляд. Ведь тогда обрушились вековые столпы американского и глобального фондового рынка вроде Lehman Brothers, а, например, в четвертом квартале 2008 года американский ВВП провалился аж на 3,8 процента. На таком фоне нынешние трудности кажутся мелочью.Париж готовится сесть в Сену на открытии ОлимпиадыОтчего же Вашингтон на этот раз демонстрирует поразительную неловкость в своих действиях?Экономисты утверждают: несмотря на то, что внешне ситуация на данный момент выглядит благополучнее, чем в 2008-м, по существу все намного хуже. Планету — и конкретно американскую экономику — догоняет глобальный финансово-экономический коллапс, который тогда удалось отложить с помощью запущенного на полную мощность печатного станка. Среди профессионалов ширится мнение, что вновь отсрочить неизбежное не удастся, незадействованных инструментов и ресурсов просто не осталось — долларовой системе предстоит пережить тяжелейший катаклизм.В свою очередь, политические эксперты напоминают о сложном положении, в котором находится Демократическая партия в преддверии важнейших промежуточных выборов в ноябре.В общем, Белый дом оказался в эпицентре идеального шторма. Похоже, это и вызвало наблюдаемые попытки публично отрицать реальность рецессии.Именно это, наверное, самая большая опасность для Соединенных Штатов в настоящий период.Когда обсуждают уже начавшуюся трансформацию глобальной системы, наиболее грамотные и ответственные аналитики прямо говорят, что недальновидно рассчитывать на сценарий "Скоро всей вашей Америке кирдык". Несмотря на все трудности и не слишком радужные перспективы, США обладают совершенно колоссальным запасом прочности, возможностей и ресурсов. Да, им предстоит пережить крайне болезненный кризис, утрату немалой части своего геополитического влияния, но в конечном счете у них есть серьезные шансы выйти из мирового цунами по-прежнему одной из сверхдержав, распространяющей свое влияние на немалую часть планеты.Однако у этого прогноза есть слабое место: он предполагает последовательную — и насколько возможно эффективную — политику американских властей по достижению данной цели.Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидироватьГарантированных рецептов тут нет, поскольку это совершенно новый для всех вызов. Заинтересованные страны (включая нашу) действуют методом проб и ошибок, продвигаясь шаг за шагом в формировании новой мировой экономической и политической архитектуры.Вот только, наблюдая за политикой Белого дома, возникает твердое ощущение, что говорить о последовательности и тем более эффективности там просто не приходится.Складывается впечатление, что администрация США охвачена растерянностью и внутренним раздраем, причем дела настолько плохи, что все это открыто транслируется на американское общество — да и на весь мир. Отрицание рецессии пополнило собой и так уже не очень короткий список инцидентов последнего времени. Сюда входит и провальная поездка Байдена на Ближний Восток, и скандал вокруг возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань.Но радоваться противникам Штатов не приходится. Если ядерная и по-прежнему чрезвычайно могущественная глобальная сверхдержава превратится в корабль без руля и ветрил со впавшим в деменцию капитаном и взбунтовавшимся экипажем, это станет куда большей угрозой для мира, чем самая жесткая и враждебная, но вменяемая и последовательная политика Вашингтона.Читайте также: Исключение исключительных: Путин обвинил Запад в расизме и неоколониализме

сша

вашингтон

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

сша, вашингтон, джо байден, белый дом