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Юные спортсмены Узбекистана покоряют Владивосток
Юные спортсмены Узбекистана покоряют Владивосток
По итогам второго дня соревнований "Дети Азии" копилка страны пополнилась шестью наградами различного достоинства.
2022-07-30T20:40+0500
2022-07-30T20:40+0500
спорт
узбекистан
спортсмен
россия
владивосток
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. На соревнованиях "Дети Азии" по итогам второго дня спортсмены Узбекистана завоевали шесть наград различного достоинства, тем самым выведя сборную в ТОП -5, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, золотыми медалями копилку страны пополнили тхэквондисты Зебинисо Хошимжонова и Шамсиддин Курбонов.Серебро принесли тхэквондистка Лайло Зайниддинова, а также Шохрух Искандаров и Согдиана Ибодуллаева, защищавшие честь Узбекистана в микст программе по настольному теннису.Бронзовую медаль получил пловец Далер Суфянов.Напомним, юные узбекистанцы принимают участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии".Мероприятие проходит с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. В нем участвуют около 2 000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.Соревнование затронет 19 видов спорта: баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.Читайте также: Генсек НОК Узбекистана встретился с руководителями делегаций игр "Дети Азии"Олимпийский намаз: где спортсмены-мусульмане молились на Играх-80 в Москве
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Юные спортсмены Узбекистана покоряют Владивосток

20:40 30.07.2022
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.На соревнованиях "Дети Азии" по итогам второго дня спортсмены Узбекистана завоевали шесть наград различного достоинства
На соревнованиях Дети Азии по итогам второго дня спортсмены Узбекистана завоевали шесть наград различного достоинства - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2022
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
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По итогам второго дня соревнований "Дети Азии" копилка страны пополнилась шестью наградами различного достоинства.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. На соревнованиях "Дети Азии" по итогам второго дня спортсмены Узбекистана завоевали шесть наград различного достоинства, тем самым выведя сборную в ТОП -5, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, золотыми медалями копилку страны пополнили тхэквондисты Зебинисо Хошимжонова и Шамсиддин Курбонов.
Серебро принесли тхэквондистка Лайло Зайниддинова, а также Шохрух Искандаров и Согдиана Ибодуллаева, защищавшие честь Узбекистана в микст программе по настольному теннису.
Бронзовую медаль получил пловец Далер Суфянов.
Напомним, юные узбекистанцы принимают участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии".
Мероприятие проходит с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. В нем участвуют около 2 000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.
Соревнование затронет 19 видов спорта: баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.
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