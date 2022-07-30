https://uz.sputniknews.ru/20220730/yunye-sportsmeny-uzbekistana-pokoryayut-vladivostok-26676184.html

Юные спортсмены Узбекистана покоряют Владивосток

Юные спортсмены Узбекистана покоряют Владивосток

По итогам второго дня соревнований "Дети Азии" копилка страны пополнилась шестью наградами различного достоинства.

2022-07-30T20:40+0500

2022-07-30T20:40+0500

2022-07-30T20:40+0500

спорт

узбекистан

спортсмен

россия

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1e/26676382_0:69:1281:789_1920x0_80_0_0_c837657a0b17f5990aad54c4a834a424.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. На соревнованиях "Дети Азии" по итогам второго дня спортсмены Узбекистана завоевали шесть наград различного достоинства, тем самым выведя сборную в ТОП -5, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, золотыми медалями копилку страны пополнили тхэквондисты Зебинисо Хошимжонова и Шамсиддин Курбонов.Серебро принесли тхэквондистка Лайло Зайниддинова, а также Шохрух Искандаров и Согдиана Ибодуллаева, защищавшие честь Узбекистана в микст программе по настольному теннису.Бронзовую медаль получил пловец Далер Суфянов.Напомним, юные узбекистанцы принимают участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии".Мероприятие проходит с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. В нем участвуют около 2 000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.Соревнование затронет 19 видов спорта: баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.Читайте также: Генсек НОК Узбекистана встретился с руководителями делегаций игр "Дети Азии"Олимпийский намаз: где спортсмены-мусульмане молились на Играх-80 в Москве

узбекистан

россия

владивосток

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, спортсмен, россия, владивосток