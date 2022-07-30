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Юные спортсмены Узбекистана покоряют Владивосток
Юные спортсмены Узбекистана покоряют Владивосток
По итогам второго дня соревнований "Дети Азии" копилка страны пополнилась шестью наградами различного достоинства.
2022-07-30T20:40+0500
2022-07-30T20:40+0500
2022-07-30T20:40+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. На соревнованиях "Дети Азии" по итогам второго дня спортсмены Узбекистана завоевали шесть наград различного достоинства, тем самым выведя сборную в ТОП -5, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, золотыми медалями копилку страны пополнили тхэквондисты Зебинисо Хошимжонова и Шамсиддин Курбонов.Серебро принесли тхэквондистка Лайло Зайниддинова, а также Шохрух Искандаров и Согдиана Ибодуллаева, защищавшие честь Узбекистана в микст программе по настольному теннису.Бронзовую медаль получил пловец Далер Суфянов.Напомним, юные узбекистанцы принимают участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии".Мероприятие проходит с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. В нем участвуют около 2 000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.Соревнование затронет 19 видов спорта: баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.Читайте также: Генсек НОК Узбекистана встретился с руководителями делегаций игр "Дети Азии"Олимпийский намаз: где спортсмены-мусульмане молились на Играх-80 в Москве
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узбекистан, спортсмен, россия, владивосток
Юные спортсмены Узбекистана покоряют Владивосток
По итогам второго дня соревнований "Дети Азии" копилка страны пополнилась шестью наградами различного достоинства.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik.
На соревнованиях "Дети Азии" по итогам второго дня спортсмены Узбекистана завоевали шесть наград различного достоинства, тем самым выведя сборную в ТОП -5, сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, золотыми медалями копилку страны пополнили тхэквондисты Зебинисо Хошимжонова и Шамсиддин Курбонов.
Серебро принесли тхэквондистка Лайло Зайниддинова, а также Шохрух Искандаров и Согдиана Ибодуллаева, защищавшие честь Узбекистана в микст программе по настольному теннису.
Бронзовую медаль получил пловец Далер Суфянов.
Напомним, юные узбекистанцы принимают участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии".
Мероприятие проходит с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. В нем участвуют около 2 000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.
Соревнование затронет 19 видов спорта: баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.