https://uz.sputniknews.ru/20220731/26689480.html

Владимир Путин принял участие в параде в честь ВМФ России

Владимир Путин принял участие в параде в честь ВМФ России

Флот успешно и с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе мирового океана, отметил глава государства. О чем еще говорил российский президент - в материале Sputnik.

2022-07-31T17:20+0500

2022-07-31T17:20+0500

2022-07-31T17:20+0500

россия

парад

вмф россии

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Санкт-Петербурге прошел парад, посвященный Дню Военно-морского флота России.На параде присутствовал президент и Верховный главнокомандующий российских Вооруженных сил Владимир Путин. Основные тезисы приветственной речи российского лидера публикует Sputnik Азербайджан.В Морской доктрине России обозначено обеспечение задач по безопасности страны. Об этом заявил президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин, выступая на параде в честь Дня Военно-морского флота.О готовности к началу Главного военно-морского парада российскому лидеру доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.Новой доктриной Россия открыто обозначила границы и зоны национальных интересов страны, сказал президент в своем выступлении, отметив, что это прежде всего акватории в Арктике, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.Глава государства также указал, что благодаря своим возможностям Военно-морской флот РФ способен молниеносно ответить всем, кто может посягнуть на суверенитет и свободу страны.ВМФ России успешно и с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе мирового океана, российский флот обладает высокой готовностью к активным действиям своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств, которые постоянно совершенствуются, заявил глава государства.Он также отметил, что современные условия требуют адекватных, оперативных и решительных действий: "Убежден, что нынешнее поколение матросов и офицеров - это надежная, несокрушимая опора Отечества. Для всех нас Родина - понятие священное, а ее защита - высокий долг и смысл жизни каждого из нас".Кроме того, говоря о совершенствовании средств ВМФ РФ, президент Путин в своем выступлении сообщил, что гиперзвуковые комплексы "Циркон" начнут поступать в Вооруженные силы России уже в ближайшие месяцы.Первым новое оружие получит фрегат "Адмирал Горшков", район несения службы которого будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России.Читайте также: The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо

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парад, вмф россии, владимир путин