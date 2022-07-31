https://uz.sputniknews.ru/20220731/festival-drujby-narodov-kakie-meropriyatiya-proydut-v-respublike-26685842.html

Фестиваль "Дружбы народов": какие мероприятия пройдут в республике

Фестиваль "Дружбы народов": какие мероприятия пройдут в республике

Праздничные парады, концерты, выставки и конкурсы пройдут в различных регионах страны.

2022-07-31T12:37+0500

2022-07-31T12:37+0500

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культура

фестиваль

дружба народов

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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В Узбекистане стартует фестиваль "Дружбы народов". Праздничные мероприятия пройдут во всех регионах страны.О программе праздника на пресс-конференции рассказал председатель Комитета по международным связям и дружбе с зарубежными странами Рустамбек Курбанова, сообщает издание "Правда Востока"Так, с 31 июля по 3 августа во всех регионах республики пройдут праздничные парады и концертные программы.В Ташкенте 4 августа во "Дворце кино" состоится церемония награждения победителей видеоконкурса "Дружба", а 5 августа в International Hotel Tashkent пройдет международная конференция "Обеспечение согласия в странах Центральной Азии".В субботу, 6 августа в Комитете по международным связям и дружбе с зарубежными странами состоится торжественная церемония награждения представителей министерств, ведомств, национально-культурных центров и зарубежных коллег знаком "Дружбы народов".В этот же день на проспекте Адибляр пройдет выставка произведений писателей и поэтов братских народов "Литературная дружба – вечная дружба".На площади "Дружбы народов" состоится грандиозный гала-концерт с участием известных мастеров эстрады, оперных исполнителей, а также национального симфонического оркестра Узбекистана под названием "Мелодии дружбы". Здесь же пройдет дефиле национальных традиционных костюмов и современной одежды "Do’stlik fashion".Кроме того, 6 и 7 августа в парках культуры и отдыха, скверах и избирательных участках Ташкента и Каракалпакстана пройдут концерты "Дружба народов" с участием представителей различных национальностей.Читайте также: В Ташкенте прошел "Open Air Fest" - фото

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фестиваль, дружба народов