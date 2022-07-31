https://uz.sputniknews.ru/20220731/jara-spadaet-kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-segodnya-26674948.html
Жара спадает: какая погода ждет Узбекистан сегодня
Жара спадает: какая погода ждет Узбекистан сегодня
Узгидромет предупреждает, что по предгорным и горным районам трех областей республики возможен сход селей и паводков – подробности.
2022-07-31T08:39+0500
2022-07-31T08:39+0500
2022-07-31T09:12+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, во второй половине дня возможны кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра. Температура воздуха 34-36 градуcов, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 30-35 градусов.Бухарская и Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 22-27 градуcов, днем — 32-37 градусов.Ташкентская областьПеременная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 32-37 градусов.Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиНебольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 32-37градусов.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28 градусов, днем — 34-39 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 28-33 градуса.Горные и предгорные районыНебольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, а также усиление ветра. Температура ночью 15-20 градусов, днем — 20-25 градусов.Читайте также: Автобусное сообщение с двумя российскими городами возобновят
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прогноз погоды, узгидромет
Жара спадает: какая погода ждет Узбекистан сегодня
08:39 31.07.2022 (обновлено: 09:12 31.07.2022)
Узгидромет предупреждает, что по предгорным и горным районам трех областей республики возможен сход селей и паводков – подробности.
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая облачность, во второй половине дня возможны кратковременный дождь, гроза, а также усиление ветра. Температура воздуха 34-36 градуcов, сообщает пресс-служба
Узгидромета.
Каракалпакстан и Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 30-35 градусов.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 22-27 градуcов, днем — 32-37 градусов.
Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 32-37 градусов.
Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 32-37градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28 градусов, днем — 34-39 градусов.
Наманганская, Андижанская и Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 28-33 градуса.
Горные и предгорные районы
Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, а также усиление ветра. Температура ночью 15-20 градусов, днем — 20-25 градусов.