https://uz.sputniknews.ru/20220731/kak-zaschitit-rebenka-ot-ojoga-koji-na-solntse-26675275.html

Как защитить ребенка от ожога кожи на солнце

Как защитить ребенка от ожога кожи на солнце

Врач рассказал какие средства необходимо использовать, если ребенок получил тепловой удар.

2022-07-31T08:00+0500

2022-07-31T08:00+0500

2022-07-31T09:22+0500

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удар

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Всегда есть вероятность того, что тепловой удар может закончиться походом к врачу. Как избежать теплового удара у детей и что необходимо делать, если он все-таки случился?На эти и другие вопросы в программе "Большим о маленьких" на радио Sputnik ответил педиатр Антон Равдин.По мнению специалиста, нельзя лечить солнечные ожоги сметаной или тем более водкой. Лучше всего обрабатывать пораженные участки кожи средствами, в состав которых входит декспантенол и алоэ.Равдин также подчеркнул, что получить солнечный удар в воде невозможно, а значит, в воде ребенку ничего не грозит. Однако тут существует другая опасность — солнечный ожог: дети не ощущают, что сгорели, поэтому важно периодически освежать солнцезащиту и выводить ребенка на сушу.Педиатр обращает внимание, что если речь идет о детском солнцезащитном креме, то это значит, что он безопасный для ребенка, и если попадет в рот, то ничего страшного не произойдет. В целом же нет разницы между средствами для взрослых и детей: защищают они одинаково.Читайте также: Какие опасности таят в себе семечки – эксперт

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мнение эксперта, солнце, удар, дети