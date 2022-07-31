https://uz.sputniknews.ru/20220731/mid-uzbekistana-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-gibelyu-lyudey-v-gruzii-26679882.html
МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи гибелью людей в Грузии
МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи гибелью людей в Грузии
Трагедия произошла в горах Гудаури во время операции по спасению двоих парапланеристов.
2022-07-31T10:37+0500
2022-07-31T10:37+0500
2022-07-31T10:54+0500
происшествия
грузия
мид узбекистана
соболезнования
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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило соболезнования в связи с гибелью восьми человек в результате крушения вертолета в Грузии.Два человека упали на скалы во время полета на параплане в горах Гудаури 29 июля. На помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет. Воздушное судно потеряло управление и потерпело крушение, сообщает Sputnik Грузия.На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.Что касается парапланеристов, инструктор остался в живых, состояние его стабильное. А турист, которого он сопровождал, скончался на месте.Накануне в Грузии был объявлен траур.Читайте также: В пожаре в Москве погибли два узбекистанца
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грузия, мид узбекистана, соболезнования
МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи гибелью людей в Грузии
10:37 31.07.2022 (обновлено: 10:54 31.07.2022)
Трагедия произошла в горах Гудаури во время операции по спасению двоих парапланеристов.
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана выразило соболезнования в связи с гибелью восьми человек в результате крушения вертолета в Грузии.
"С глубоким прискорбием восприняли весть о гибели восьми человек в результате крушения вертолета, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, на горном курорте Гудаури 29 июля этого года", — говорится в официальном заявлении на сайте МИД.
Два человека упали на скалы во время полета на параплане в горах Гудаури 29 июля. На помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет. Воздушное судно потеряло управление и потерпело крушение, сообщает Sputnik Грузия
.
На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.
Что касается парапланеристов, инструктор остался в живых, состояние его стабильное. А турист, которого он сопровождал, скончался на месте.
Накануне в Грузии был объявлен траур.