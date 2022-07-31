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Первый корабль с украинским зерном может отправиться уже 1 августа
Первый корабль с украинским зерном может отправиться уже 1 августа
Зерно с Украины будут вывозить из трех черноморских портов, включая Одессу.
2022-07-31T14:37+0500
2022-07-31T14:37+0500
2022-07-31T14:51+0500
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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Первый корабль с украинским зерном может выйти из одного из черноморских портов. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости.Напомним, представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля в Стамбуле многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Согласно документам, украинское зерно, продовольствие и удобрения будут вывозить по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Читайте также: Спасет ли украинское зерно мир от голода?
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украина, черное море, турция, зерно
Первый корабль с украинским зерном может отправиться уже 1 августа
14:37 31.07.2022 (обновлено: 14:51 31.07.2022)
Зерно с Украины будут вывозить из трех черноморских портов, включая Одессу.
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Первый корабль с украинским зерном может выйти из одного из черноморских портов. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости.
"Завтра утром может отправиться первое судно с зерном с Украины", - приводит слова Калына турецкая газета Star.
Напомним, представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля в Стамбуле многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Согласно документам, украинское зерно, продовольствие и удобрения будут вывозить по Черному морю из трех портов, включая Одессу.