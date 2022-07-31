https://uz.sputniknews.ru/20220731/rt-prinimaet-zayavki-na-konkurs-voenkorov-26687087.html

RT принимает заявки на конкурс военкоров

RT принимает заявки на конкурс военкоров

Khaled Alkhateb International Memorial Awards - ежегодная международная премия, вручаемая журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.

2022-07-31T13:59+0500

2022-07-31T13:59+0500

2022-07-31T14:22+0500

культура

фотоконкурс

конкурс фотографий

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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Телеканал RT объявил приём заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Международная премия учреждена в память о журналисте RT Arabic Халеде аль-Хатыбе, погибшем в Сирии 30 июля 2017 года. В этом году на конкурс принимают работы о специальной военной операции (СВО) на Украине по следующим номинациям:Победители получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена.С момента основания премии в состав жюри входили известные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова, Евгений Поддубный и Александр Коц.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.Читайте также: Русский дом начал прием тезисов на Международный гуманитарный форум

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