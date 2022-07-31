https://uz.sputniknews.ru/20220731/russkiy-dom-obyavil-o-nachale-priema-tezisov-na-pervyy-mejdunarodnyy-gumanitarnyy-forum--26673871.html
Русский дом начал прием тезисов на Международный гуманитарный форум
Русский дом начал прием тезисов на Международный гуманитарный форум
Мероприятие пройдет осенью в Москве. В нем могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты и ученые из разных стран мира.
2022-07-31T10:01+0500
2022-07-31T10:01+0500
2022-07-31T10:26+0500
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте объявили о начале приема тезисов на Первый Международный гуманитарный форум "Культура России в современном мировом пространстве".Мероприятие состоится 20 октября в Москве.В нем могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты и ученые из разных стран мира. Для этого необходимо подготовить тезисы по одной из тем: "Русский язык и литература в межкультурной коммуникации" и "Медиа и журналистика в современной цифровой среде: опыт России и Африки".Форум пройдет в гибридном формате на русском и английском языках. По итогам его работы планируют издание сборника тезисов.Заявки на участие принимаются по электронной почте до 5 сентября включительно. Ранее в Русском доме в Ташкенте прошло награждение участников и победителей конкурса "Мир русского слова", в котором участвовали 20 человек со всех регионов страны. По сообщению Русского дома, они с большим интересом выполняли подготовленные организаторами нестандартные задания, для выполнения которых, им нужно было проявить смекалку и логическое мышление.Читайте также: Русский дом передал книги узбекистанской школе
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Русский дом начал прием тезисов на Международный гуманитарный форум
10:01 31.07.2022 (обновлено: 10:26 31.07.2022)
Мероприятие пройдет осенью в Москве. В нем могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты и ученые из разных стран мира.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
В Русском доме в Ташкенте объявили
о начале приема тезисов на Первый Международный гуманитарный форум "Культура России в современном мировом пространстве".
Мероприятие состоится 20 октября в Москве.
В нем могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты и ученые из разных стран мира. Для этого необходимо подготовить тезисы по одной из тем: "Русский язык и литература в межкультурной коммуникации" и "Медиа и журналистика в современной цифровой среде: опыт России и Африки".
Форум пройдет в гибридном формате на русском и английском языках. По итогам его работы планируют издание сборника тезисов.
Заявки на участие принимаются по электронной почте до 5 сентября включительно.
Ранее в Русском доме в Ташкенте прошло награждение участников и победителей конкурса "Мир русского слова", в котором участвовали 20 человек со всех регионов страны.
По сообщению Русского дома, они с большим интересом выполняли подготовленные организаторами нестандартные задания, для выполнения которых, им нужно было проявить смекалку и логическое мышление.