https://uz.sputniknews.ru/20220731/russkiy-dom-obyavil-o-nachale-priema-tezisov-na-pervyy-mejdunarodnyy-gumanitarnyy-forum--26673871.html

Русский дом начал прием тезисов на Международный гуманитарный форум

Русский дом начал прием тезисов на Международный гуманитарный форум

Мероприятие пройдет осенью в Москве. В нем могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты и ученые из разных стран мира.

2022-07-31T10:01+0500

2022-07-31T10:01+0500

2022-07-31T10:26+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте объявили о начале приема тезисов на Первый Международный гуманитарный форум "Культура России в современном мировом пространстве".Мероприятие состоится 20 октября в Москве.В нем могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты и ученые из разных стран мира. Для этого необходимо подготовить тезисы по одной из тем: "Русский язык и литература в межкультурной коммуникации" и "Медиа и журналистика в современной цифровой среде: опыт России и Африки".Форум пройдет в гибридном формате на русском и английском языках. По итогам его работы планируют издание сборника тезисов.Заявки на участие принимаются по электронной почте до 5 сентября включительно. Ранее в Русском доме в Ташкенте прошло награждение участников и победителей конкурса "Мир русского слова", в котором участвовали 20 человек со всех регионов страны. По сообщению Русского дома, они с большим интересом выполняли подготовленные организаторами нестандартные задания, для выполнения которых, им нужно было проявить смекалку и логическое мышление.Читайте также: Русский дом передал книги узбекистанской школе

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