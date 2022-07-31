https://uz.sputniknews.ru/20220731/soglashenie-ob-ekonomii-gaza-privedet-k-zakatu-evropy---ekspert-26696393.html

Соглашение об экономии газа приведет к "закату Европы" - эксперт

Соглашение об экономии газа приведет к "закату Европы" - эксперт

По словам специалиста по энергоресурсам Дмитрия Гусева, это решение непросчитано и приведет к краху экономики Евросоюза.

2022-07-31T22:29+0500

2022-07-31T22:29+0500

2022-07-31T22:29+0500

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европа

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мнение эксперта

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Страны Евросоюза в среду согласовали инициативу по добровольному снижению потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. По прогнозам европейских экономистов, это позволит сэкономить 45 млрд кубометров газа и пережить предстоящую зиму без сильных потрясений.Ряд стран, среди которых Испания, Португалия и Венгрия, высказались против соглашения. Тем не менее, на заседании министров энергетики стран ЕС инициативу одобрили с рядом поправок и исключений. В частности, не соблюдать обязательство разрешили странам Прибалтики, а также Мальте и Ирландии.Эксперт по энергоресурсам, заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, однако, считает это решение непродуманным. В интервью Sputnik он высказал мнение, что власти европейских стран пытаются экономить за счет своих граждан.Какие еще последствия повлечет за собой такое решение и какие есть сложности в его осуществлении Дмитрий Гусев рассказал в интервью Sputnik.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

европа, газ, мнение эксперта, видео