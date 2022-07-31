https://uz.sputniknews.ru/20220731/soglashenie-ob-ekonomii-gaza-privedet-k-zakatu-evropy---ekspert-26696393.html
Соглашение об экономии газа приведет к "закату Европы" - эксперт
Соглашение об экономии газа приведет к "закату Европы" - эксперт
По словам специалиста по энергоресурсам Дмитрия Гусева, это решение непросчитано и приведет к краху экономики Евросоюза.
2022-07-31T22:29+0500
2022-07-31T22:29+0500
2022-07-31T22:29+0500
видео
европа
газ
мнение эксперта
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Страны Евросоюза в среду согласовали инициативу по добровольному снижению потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. По прогнозам европейских экономистов, это позволит сэкономить 45 млрд кубометров газа и пережить предстоящую зиму без сильных потрясений.Ряд стран, среди которых Испания, Португалия и Венгрия, высказались против соглашения. Тем не менее, на заседании министров энергетики стран ЕС инициативу одобрили с рядом поправок и исключений. В частности, не соблюдать обязательство разрешили странам Прибалтики, а также Мальте и Ирландии.Эксперт по энергоресурсам, заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, однако, считает это решение непродуманным. В интервью Sputnik он высказал мнение, что власти европейских стран пытаются экономить за счет своих граждан.Какие еще последствия повлечет за собой такое решение и какие есть сложности в его осуществлении Дмитрий Гусев рассказал в интервью Sputnik.
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MIA „Rosiya Segodnya“
европа, газ, мнение эксперта, видео
Соглашение об экономии газа приведет к "закату Европы" - эксперт
По словам специалиста по энергоресурсам Дмитрия Гусева, это решение непросчитано и приведет к краху экономики Евросоюза.
Страны Евросоюза в среду согласовали инициативу по добровольному снижению потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. По прогнозам европейских экономистов, это позволит сэкономить 45 млрд кубометров газа и пережить предстоящую зиму без сильных потрясений.
Ряд стран, среди которых Испания, Португалия и Венгрия, высказались против соглашения. Тем не менее, на заседании министров энергетики стран ЕС инициативу одобрили с рядом поправок и исключений. В частности, не соблюдать обязательство разрешили странам Прибалтики, а также Мальте и Ирландии.
Эксперт по энергоресурсам, заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев, однако, считает это решение непродуманным. В интервью Sputnik он высказал мнение, что власти европейских стран пытаются экономить за счет своих граждан.
"А вы просчитали, что будет, если люди будут меньше мыться? Я уже не говорю про запах, просто с точки зрения здоровья. Вы посчитали, что будет, если пойдет увеличение сердечно-сосудистых заболеваний, если люди будут находиться в том климате без кондиционеров? А если люди перестанут ездить, то что будет с розничной торговлей? Понятное дело, они н поедут в те магазины, которые изначально создавались под автомобилистов. Это воздействие на экономику непросчитано. Возвращаясь к классикам жанра, придет "закат Европы", созданный своими руками", - считает эксперт.
Какие еще последствия повлечет за собой такое решение и какие есть сложности в его осуществлении Дмитрий Гусев рассказал в интервью Sputnik
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