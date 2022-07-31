https://uz.sputniknews.ru/20220731/uzbekistanskie-bortsy-zavoevali-5-medaley-na-spartakiade-deti-azii-26687882.html

Узбекистанские борцы завоевали 5 медалей на спартакиаде "Дети Азии"

Узбекистанские борцы завоевали 5 медалей на спартакиаде "Дети Азии"

Всего на международном состязании сборная республики завоевала 18 призовых мест.

2022-07-31T15:17+0500

2022-07-31T15:17+0500

2022-07-31T15:28+0500

спорт

владивосток

борьба

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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Узбекистана завоевал пять медалей на VII Спартакиаде "Дети Азии", которая прошла во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта.Хусниддин Абдукаримов принес "золото" сборной Узбекистана.Сарвар Джумаев, Сейман Асланов и Нурмухаммад Розиков завоевали серебряные медали.Шахджахан Шавкатов занял третье место в своей весовой категории.Состязания женской сборной пройдет в понедельник.Таким образом, на международных спортивных играх "Дети Азии" сборная Узбекистана уже завоевала 18 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.Напомним, юные узбекистанцы принимают участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии".Мероприятие проходит с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. В нем участвуют около 2 000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.Соревнование затронет 19 видов спорта: баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.Читайте также: Юные спортсмены Узбекистана покоряют Владивосток

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владивосток, борьба