https://uz.sputniknews.ru/20220730/mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-dnem-drujby-narodov-26668239.html

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов

С чем президент обратился к населению и к чему призвал, читайте в нашем материале.

2022-07-30T14:00+0500

2022-07-30T14:00+0500

2022-07-30T14:00+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

день дружбы народов

поздравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1e/26668741_0:62:669:438_1920x0_80_0_0_2408b670ee5bb0c61abe4da21e87a788.png

ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Днем дружбы народов, сообщает ИА "Дунё".Глава государства отметил, что царящие в обществе мир и согласие служат основой и решающим фактором всех успехов как во внешней и внутренней политике, так и в экономической и культурно-гуманитарной сферах.Президент также обратил особое внимание на глобальные события в мире и призвал узбекистанцев быть бдительными и внимательными.Мирзиёев подчеркнул, что в настоящее время в Узбекистане живут представители более 130 наций и народностей, 16 религиозных конфессий, в образовательных учреждениях обучение ведется на 7 языках – узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском, и что государство полностью обеспечивает школьников учебниками и художественной литературой на их родном языке.Президент также напомнил о сегодняшних праздничных мероприятиях, которые, по его мнению, послужат дальнейшему укреплению межнациональной дружбы и братства, атмосферы взаимного уважения, мира и стабильности.Читайте также: Шавкат Мирзиёев наградил группу активистов по случаю Дня дружбы народовВ Ташкенте пройдет "Open Air Fest"Как провести выходные: Топ-8 мероприятий в Ташкенте

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, президент узбекистана, день дружбы народов, поздравление