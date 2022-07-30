https://uz.sputniknews.ru/20220730/mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-dnem-drujby-narodov-26668239.html
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов
С чем президент обратился к населению и к чему призвал, читайте в нашем материале.
2022-07-30T14:00+0500
2022-07-30T14:00+0500
2022-07-30T14:00+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
день дружбы народов
поздравление
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Днем дружбы народов, сообщает ИА "Дунё".Глава государства отметил, что царящие в обществе мир и согласие служат основой и решающим фактором всех успехов как во внешней и внутренней политике, так и в экономической и культурно-гуманитарной сферах.Президент также обратил особое внимание на глобальные события в мире и призвал узбекистанцев быть бдительными и внимательными.Мирзиёев подчеркнул, что в настоящее время в Узбекистане живут представители более 130 наций и народностей, 16 религиозных конфессий, в образовательных учреждениях обучение ведется на 7 языках – узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском, и что государство полностью обеспечивает школьников учебниками и художественной литературой на их родном языке.Президент также напомнил о сегодняшних праздничных мероприятиях, которые, по его мнению, послужат дальнейшему укреплению межнациональной дружбы и братства, атмосферы взаимного уважения, мира и стабильности.Читайте также: Шавкат Мирзиёев наградил группу активистов по случаю Дня дружбы народовВ Ташкенте пройдет "Open Air Fest"Как провести выходные: Топ-8 мероприятий в Ташкенте
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, день дружбы народов, поздравление
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов
С чем президент обратился к населению и к чему призвал, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Днем дружбы народов, сообщает ИА "Дунё"
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"Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь народ Узбекистана с Днем дружбы народов, отмечаемый 30 июля. Поистине, сохранение в стране межнационального согласия и дружбы на основе благородного принципа "Узбекистан – наш общий дом" является самым большим богатством и достижением нашего многонационального народа в годы независимости", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что царящие в обществе мир и согласие служат основой и решающим фактором всех успехов как во внешней и внутренней политике, так и в экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Президент также обратил особое внимание на глобальные события в мире и призвал узбекистанцев быть бдительными и внимательными.
"Мы хорошо осознаем, насколько важно в такое непростое время постоянно быть бдительными, внимательными, как бесценное достояние беречь стабильность, еще более укреплять в обществе дух большой и единой многонациональной семьи", -сказал глава государства.
Мирзиёев подчеркнул, что в настоящее время в Узбекистане живут представители более 130 наций и народностей, 16 религиозных конфессий, в образовательных учреждениях обучение ведется на 7 языках – узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском, и что государство полностью обеспечивает школьников учебниками и художественной литературой на их родном языке.
"У всех у нас одна Родина. Мы – дети родного Узбекистана. У нас, живущих на этой священной земле представителей всех наций, одно прошлое и настоящее, одна судьба. Нас объединяет общая великая цель. Это – мир в стране, процветание родины и благополучие народа", - подчеркнул узбекский лидер.
Президент также напомнил о сегодняшних праздничных мероприятиях, которые, по его мнению, послужат дальнейшему укреплению межнациональной дружбы и братства, атмосферы взаимного уважения, мира и стабильности.