https://uz.sputniknews.ru/20220731/v-kashkadare-proydet-mejdunarodnyy-slet-molodyx-turistov-26695305.html

В Кашкадарье пройдет международный слет молодых туристов

В Кашкадарье пройдет международный слет молодых туристов

В мероприятии примут участие около 800 туристов из стран ближнего зарубежья.

2022-07-31T20:02+0500

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общество

туризм

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Кашкадарьинской области пройдет международный слет "Молодежный туризм".Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики, в мероприятии, запланированном на 8-12 августа, примут участие около 800 молодых туристов из Узбекистана, а также Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.Начнется слет в лагере "Лочин". В рамках слета пройдут чтения, мастер-классы, состязания по национальным видам спорта, культурно-развлекательные мероприятия и творческие встречи с известными деятелями театра и кино.Гости также смогут побывать на экскурсиях по известным достопримечательностям края.Читайте также: Фестиваль "Дружбы народов": какие мероприятия пройдут в республике

кашкадарьинская область

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туризм, кашкадарьинская область