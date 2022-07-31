https://uz.sputniknews.ru/20220731/v-kashkadare-proydet-mejdunarodnyy-slet-molodyx-turistov-26695305.html
В Кашкадарье пройдет международный слет молодых туристов
В Кашкадарье пройдет международный слет молодых туристов
В мероприятии примут участие около 800 туристов из стран ближнего зарубежья.
2022-07-31T20:02+0500
2022-07-31T20:02+0500
2022-07-31T20:32+0500
общество
туризм
кашкадарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/13/24082764_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_c6afac6b7fc81470a5634ece37ec5263.jpg
ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Кашкадарьинской области пройдет международный слет "Молодежный туризм".Как сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики, в мероприятии, запланированном на 8-12 августа, примут участие около 800 молодых туристов из Узбекистана, а также Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.Начнется слет в лагере "Лочин". В рамках слета пройдут чтения, мастер-классы, состязания по национальным видам спорта, культурно-развлекательные мероприятия и творческие встречи с известными деятелями театра и кино.Гости также смогут побывать на экскурсиях по известным достопримечательностям края.Читайте также: Фестиваль "Дружбы народов": какие мероприятия пройдут в республике
кашкадарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/13/24082764_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a159b20dacdca07f35b151f28bda24d0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, кашкадарьинская область
В Кашкадарье пройдет международный слет молодых туристов
20:02 31.07.2022 (обновлено: 20:32 31.07.2022)
В мероприятии примут участие около 800 туристов из стран ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Кашкадарьинской области пройдет международный слет "Молодежный туризм".
Как сообщает
пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики, в мероприятии, запланированном на 8-12 августа, примут участие около 800 молодых туристов из Узбекистана, а также Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.
Начнется слет в лагере "Лочин". В рамках слета пройдут чтения, мастер-классы, состязания по национальным видам спорта, культурно-развлекательные мероприятия и творческие встречи с известными деятелями театра и кино.
Гости также смогут побывать на экскурсиях по известным достопримечательностям края.