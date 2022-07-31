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В обесточенных шахтах в ДНР находятся 70 человек
В обесточенных шахтах в ДНР находятся 70 человек
Угольные шахты остались без электричества после обстрелов со стороны ВСУ.
2022-07-31T18:36+0500
2022-07-31T18:36+0500
2022-07-31T18:36+0500
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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. После обстрела со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике без электричества остались две шахты: имени Скочинского и имени Абакумова. Под землей заблокированы не менее 70 человек, сообщает РИА Новости.По предварительным данным, в шахте имени Скочинского осталось 72 горняка, их будут выводить на поверхность. В горных выработках шахты имени Абакумова на момент отключения подачи электроэнергии работали пять человек.Читайте также: В Севастополе объявили желтый уровень террористической опасности
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днр, шахта, обстрел
В обесточенных шахтах в ДНР находятся 70 человек
Угольные шахты остались без электричества после обстрелов со стороны ВСУ.
ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik.
После обстрела со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике без электричества остались две шахты: имени Скочинского и имени Абакумова. Под землей заблокированы не менее 70 человек, сообщает РИА Новости
.
"В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками... обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении Минугля ДНР в Telegram-канале.
По предварительным данным, в шахте имени Скочинского осталось 72 горняка, их будут выводить на поверхность. В горных выработках шахты имени Абакумова на момент отключения подачи электроэнергии работали пять человек.