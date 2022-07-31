https://uz.sputniknews.ru/20220731/v-obestochennyx-shaxtax-v-dnr-naxodyatsya-70-chelovek-26694851.html

В обесточенных шахтах в ДНР находятся 70 человек

В обесточенных шахтах в ДНР находятся 70 человек

Угольные шахты остались без электричества после обстрелов со стороны ВСУ.

2022-07-31T18:36+0500

2022-07-31T18:36+0500

2022-07-31T18:36+0500

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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. После обстрела со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике без электричества остались две шахты: имени Скочинского и имени Абакумова. Под землей заблокированы не менее 70 человек, сообщает РИА Новости.По предварительным данным, в шахте имени Скочинского осталось 72 горняка, их будут выводить на поверхность. В горных выработках шахты имени Абакумова на момент отключения подачи электроэнергии работали пять человек.Читайте также: В Севастополе объявили желтый уровень террористической опасности

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