https://uz.sputniknews.ru/20220731/v-sevastopole-obyavili-jeltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-26690972.html

В Севастополе объявили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе объявили желтый уровень террористической опасности

Такую меру власти города приняли после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.

2022-07-31T17:56+0500

2022-07-31T17:56+0500

2022-07-31T17:56+0500

россия

севастополь

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1f/26690643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67faf817275d273f8996542846cf4592.jpg

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Власти Севастополя объявили в городе желтый уровень террористической опасности, сообщает РИА Новости. Такое решение связано с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота, заявил губернатор Михаил Развожаев.Это первое повышение уровня террористической угрозы в городе.По словам губернатора, этот режим никак не отразится на жизни простых граждан и предназначен для усиления работы спецслужб. Развозжаев призвал горожан сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Утром в воскресенье беспилотный летательный аппарат нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщил ранее Развожаев. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Власти отменили все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе.Читайте также: Владимир Путин принял участие в параде в честь ВМФ России

россия

севастополь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

севастополь, теракт