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В Севастополе объявили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе объявили желтый уровень террористической опасности
Такую меру власти города приняли после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
2022-07-31T17:56+0500
2022-07-31T17:56+0500
2022-07-31T17:56+0500
россия
севастополь
теракт
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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Власти Севастополя объявили в городе желтый уровень террористической опасности, сообщает РИА Новости. Такое решение связано с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота, заявил губернатор Михаил Развожаев.Это первое повышение уровня террористической угрозы в городе.По словам губернатора, этот режим никак не отразится на жизни простых граждан и предназначен для усиления работы спецслужб. Развозжаев призвал горожан сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Утром в воскресенье беспилотный летательный аппарат нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщил ранее Развожаев. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Власти отменили все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе.Читайте также: Владимир Путин принял участие в параде в честь ВМФ России
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севастополь, теракт
В Севастополе объявили желтый уровень террористической опасности
Такую меру власти города приняли после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik.
Власти Севастополя объявили в городе желтый уровень террористической опасности, сообщает РИА Новости
. Такое решение связано с атакой беспилотника на штаб Черноморского флота, заявил губернатор Михаил Развожаев.
"Приняли решение о введении "желтого" уровня террористической опасности. "Желтый" уровень - средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Это первое повышение уровня террористической угрозы в городе.
По словам губернатора, этот режим никак не отразится на жизни простых граждан и предназначен для усиления работы спецслужб. Развозжаев призвал горожан сохранять спокойствие, но быть более бдительными.
Утром в воскресенье беспилотный летательный аппарат нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет, сообщил ранее Развожаев. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Власти отменили все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе.