https://uz.sputniknews.ru/20220731/vvp-uzbekistana-za-polgoda-vyros-na-54-26688073.html

ВВП Узбекистана за полгода вырос на 5,4%

ВВП Узбекистана за полгода вырос на 5,4%

Лидерами по производству стали промышленность, сфера услуг, строительство и сельского хозяйства.

2022-07-31T15:59+0500

2022-07-31T15:59+0500

2022-07-31T15:59+0500

экономика

ввп

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0d/20898140_0:277:1921:1357_1920x0_80_0_0_e227609a44bd8c7cf8b48119254e282b.jpg

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Валовый внутренний продукт в Узбекистане за первое полугодие вырос на 5,4%, следует из предварительного отчета Государственного комитета по статистике.В первые шесть месяцев года предприятия в республике произвели товаров и услуг на 389,63 трлн сумов ($35,27 млрд). ВВП на душу населения составил 10,99 млн сумов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Лидером по производству стала промышленность, в этой сфере получено продукции на 104 трлн сумов. На втором месте – сфера услуг (150,7 трлн сумов), за ней следуют строительство (25,8 трлн сумов) и сельское хозяйство (76 трлн сумов).Промышленные предприятия республики произвели почти 2,5 млн тонн угля, 699,2 тыс. тонн щебня, 160,5 тыс. автомобилей, 308,1 тыс. тонн сахарного песка.Читайте также: Госкомстат подсчитал количество граждан Узбекистана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ввп, статистика