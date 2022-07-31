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Зимой в Финляндии магазинам придется делать перерывы - СМИ
Зимой в Финляндии магазинам придется делать перерывы - СМИ
Финские магазины зимой могут оказаться вынуждены в зимнее время закрываться на пару часов из-за нехватки электричества.
2022-07-31T20:41+0500
2022-07-31T20:41+0500
2022-07-31T21:14+0500
в мире
финляндия
магазины
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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Зимой магазины Финляндии, возможно, будут вынуждены делать перерывы, чтобы экономить электроэнергию. Такой прогноз делает общественная телерадиовещательная корпорация YLE, сообщает РИА Новости.Энергетическая ситуация в Финляндии этой зимой будет во-многом зависеть от запуска на полную мощность третьего энергоблока АЭС "Олкилуото". Его уже несколько раз переносили и теперь планируют на декабрь. Хотя министр экономики Финляндии Мика Линтиля обещает, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре.Дефицит электроэнергии на рынке Финляндии составляет около 15%, недостачу в настоящее время закрывает соседняя Швеция, но с запуском третьего блока АЭС страна должна стать энергетически независимой.Читайте также: Журналистка шокировала британского телеведущего словами о Путине и России
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финляндия, магазины, электричество
Зимой в Финляндии магазинам придется делать перерывы - СМИ
20:41 31.07.2022 (обновлено: 21:14 31.07.2022)
Финские магазины зимой могут оказаться вынуждены в зимнее время закрываться на пару часов из-за нехватки электричества.
ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik.
Зимой магазины Финляндии, возможно, будут вынуждены делать перерывы, чтобы экономить электроэнергию. Такой прогноз делает общественная телерадиовещательная корпорация YLE, сообщает РИА Новости
.
Энергетическая ситуация в Финляндии этой зимой будет во-многом зависеть от запуска на полную мощность третьего энергоблока АЭС "Олкилуото". Его уже несколько раз переносили и теперь планируют на декабрь. Хотя министр экономики Финляндии Мика Линтиля обещает, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре.
"Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов", - говорится в сообщении YLE со ссылкой на оператора магистральных электросетей Fingrid.
Дефицит электроэнергии на рынке Финляндии составляет около 15%, недостачу в настоящее время закрывает соседняя Швеция, но с запуском третьего блока АЭС страна должна стать энергетически независимой.