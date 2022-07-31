https://uz.sputniknews.ru/20220731/zimoy-v-finlyandii-magazinam-pridetsya-delat-pereryvy---smi-26695750.html

Зимой в Финляндии магазинам придется делать перерывы - СМИ

Зимой в Финляндии магазинам придется делать перерывы - СМИ

Финские магазины зимой могут оказаться вынуждены в зимнее время закрываться на пару часов из-за нехватки электричества.

2022-07-31T20:41+0500

2022-07-31T20:41+0500

2022-07-31T21:14+0500

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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Зимой магазины Финляндии, возможно, будут вынуждены делать перерывы, чтобы экономить электроэнергию. Такой прогноз делает общественная телерадиовещательная корпорация YLE, сообщает РИА Новости.Энергетическая ситуация в Финляндии этой зимой будет во-многом зависеть от запуска на полную мощность третьего энергоблока АЭС "Олкилуото". Его уже несколько раз переносили и теперь планируют на декабрь. Хотя министр экономики Финляндии Мика Линтиля обещает, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре.Дефицит электроэнергии на рынке Финляндии составляет около 15%, недостачу в настоящее время закрывает соседняя Швеция, но с запуском третьего блока АЭС страна должна стать энергетически независимой.Читайте также: Журналистка шокировала британского телеведущего словами о Путине и России

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финляндия, магазины, электричество