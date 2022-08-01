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Глава МИД Сербии сообщил о ситуации в Косове и Метохии
Глава МИД Сербии сообщил о ситуации в Косове и Метохии
Обстановка в Косове стала немного спокойнее.
2022-08-01T18:59+0500
2022-08-01T18:59+0500
2022-08-01T19:01+0500
сербия
в мире
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Ситуация в Косове и Метохии за прошедшие сутки стала менее напряженной, но при этом все равно остается чрезвычайно хрупкой. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Сербии Никола Селакович, передает RT.Ранее в Кремле назвали требования Косово к Сербии необоснованными.Напомним: вечером 31 июля ситуация на севере Косово обострилась. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет силовую операцию на севере края против сербов и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами и автомобильными номерами. Косово-албанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.После призыва Соединенных Штатов Америки власти самопровозглашенной республики решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич в ответ на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.Читайте также:Косово отложило до сентября ограничения въезда с сербскими документами
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сербия
Глава МИД Сербии сообщил о ситуации в Косове и Метохии
18:59 01.08.2022 (обновлено: 19:01 01.08.2022)
Обстановка в Косове стала немного спокойнее, но вместе с тем все еще остается "очень хрупкой", заявил Селакович
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Ситуация в Косове и Метохии за прошедшие сутки стала менее напряженной, но при этом все равно остается чрезвычайно хрупкой.
Об этом сообщил в понедельник глава МИД Сербии Никола Селакович, передает RT
.
"По сравнению со вчерашним днем ситуация, похоже, стала немного спокойнее, чем была до этого, но она продолжает оставаться очень и очень хрупкой", - отметил министр сербского внешнеполитического ведомства.
Ранее в Кремле назвали требования
Косово к Сербии необоснованными.
Напомним: вечером 31 июля ситуация на севере Косово обострилась. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет силовую операцию на севере края против сербов и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами и автомобильными номерами. Косово-албанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.
После призыва Соединенных Штатов Америки власти самопровозглашенной республики решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич в ответ на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.