https://uz.sputniknews.ru/20220801/glava-mid-serbii-soobschil-o-situatsii-v-kosove-i-metoxii--26729717.html

Глава МИД Сербии сообщил о ситуации в Косове и Метохии

Глава МИД Сербии сообщил о ситуации в Косове и Метохии

Обстановка в Косове стала немного спокойнее.

2022-08-01T18:59+0500

2022-08-01T18:59+0500

2022-08-01T19:01+0500

сербия

в мире

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Ситуация в Косове и Метохии за прошедшие сутки стала менее напряженной, но при этом все равно остается чрезвычайно хрупкой. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Сербии Никола Селакович, передает RT.Ранее в Кремле назвали требования Косово к Сербии необоснованными.Напомним: вечером 31 июля ситуация на севере Косово обострилась. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет силовую операцию на севере края против сербов и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами и автомобильными номерами. Косово-албанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.После призыва Соединенных Штатов Америки власти самопровозглашенной республики решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич в ответ на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.Читайте также:Косово отложило до сентября ограничения въезда с сербскими документами

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