https://uz.sputniknews.ru/20220729/kiev-nanes-raketnyy-udar-po-sizo-v-kotorom-soderjat-ukrainskix-plennyx-26646407.html

Киев нанес ракетный удар по СИЗО, в котором содержат украинских пленных

Киев нанес ракетный удар по СИЗО, в котором содержат украинских пленных

Следственный изолятор располагался в районе населенного пункта Еленовка.

2022-07-29T16:24+0500

2022-07-29T16:24+0500

2022-07-29T16:24+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

сизо

пленные

украина

изолятор

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Киев нанес ракетный удар по следственному изолятору в районе Еленовки, в котором содержались украинские военнослужащие. Об этом стало известно из сводки Минобороны России о ходе проведения спецоперации на территории Украины.Так, по заявлению российского оборонного ведомства, в ночь с 28 на 29 июля "киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация" - по СИЗО недалеко от Еленовки, в котором содержат украинских военнопленных, в том числе боевиков формирования "Азов", был нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".В результате удара погибло 40 военнопленных украинцев, 75 человек получили ранения.По сообщению министерства обороны, в настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны.Обстоятельства в данное время расследуются.Читайте также:

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киев, сизо, пленные, украина, изолятор