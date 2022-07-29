https://uz.sputniknews.ru/20220729/kiev-nanes-raketnyy-udar-po-sizo-v-kotorom-soderjat-ukrainskix-plennyx-26646407.html
Киев нанес ракетный удар по СИЗО, в котором содержат украинских пленных
Киев нанес ракетный удар по СИЗО, в котором содержат украинских пленных
Следственный изолятор располагался в районе населенного пункта Еленовка.
2022-07-29T16:24+0500
2022-07-29T16:24+0500
2022-07-29T16:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
киев
сизо
пленные
украина
изолятор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26643693_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_258f34fbd8f5698190c7a6d73816d803.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Киев нанес ракетный удар по следственному изолятору в районе Еленовки, в котором содержались украинские военнослужащие. Об этом стало известно из сводки Минобороны России о ходе проведения спецоперации на территории Украины.Так, по заявлению российского оборонного ведомства, в ночь с 28 на 29 июля "киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация" - по СИЗО недалеко от Еленовки, в котором содержат украинских военнопленных, в том числе боевиков формирования "Азов", был нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".В результате удара погибло 40 военнопленных украинцев, 75 человек получили ранения.По сообщению министерства обороны, в настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны.Обстоятельства в данное время расследуются.Читайте также:
киев
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26643693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a65b048a55e3c07c1d1cb0056c1e6666.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
киев, сизо, пленные, украина, изолятор
Киев нанес ракетный удар по СИЗО, в котором содержат украинских пленных
Следственный изолятор располагался в районе населенного пункта Еленовка.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik.
Киев нанес ракетный удар по следственному изолятору в районе Еленовки, в котором содержались украинские военнослужащие. Об этом стало известно из сводки
Минобороны России о ходе проведения спецоперации на территории Украины.
Так, по заявлению российского оборонного ведомства, в ночь с 28 на 29 июля "киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация" - по СИЗО недалеко от Еленовки, в котором содержат украинских военнопленных, в том числе боевиков формирования "Азов", был нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".
В результате удара погибло 40 военнопленных украинцев, 75 человек получили ранения.
По сообщению министерства обороны, в настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны.
"Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен", - заявили в российском Минобороны.
Обстоятельства в данное время расследуются.