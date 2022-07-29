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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220729/kiev-nanes-raketnyy-udar-po-sizo-v-kotorom-soderjat-ukrainskix-plennyx-26646407.html
Киев нанес ракетный удар по СИЗО, в котором содержат украинских пленных
Киев нанес ракетный удар по СИЗО, в котором содержат украинских пленных
Следственный изолятор располагался в районе населенного пункта Еленовка.
2022-07-29T16:24+0500
2022-07-29T16:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
киев
сизо
пленные
украина
изолятор
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Киев нанес ракетный удар по следственному изолятору в районе Еленовки, в котором содержались украинские военнослужащие. Об этом стало известно из сводки Минобороны России о ходе проведения спецоперации на территории Украины.Так, по заявлению российского оборонного ведомства, в ночь с 28 на 29 июля "киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация" - по СИЗО недалеко от Еленовки, в котором содержат украинских военнопленных, в том числе боевиков формирования "Азов", был нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".В результате удара погибло 40 военнопленных украинцев, 75 человек получили ранения.По сообщению министерства обороны, в настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны.Обстоятельства в данное время расследуются.Читайте также:
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киев, сизо, пленные, украина, изолятор

Киев нанес ракетный удар по СИЗО, в котором содержат украинских пленных

16:24 29.07.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAПусковая установка американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) проезжает во время военных учений "Африканский лев" в районе Грир-Лабуихи на юго-востоке Марокко, 21 июня 2022 года
Пусковая установка американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) проезжает во время военных учений Африканский лев в районе Грир-Лабуихи на юго-востоке Марокко, 21 июня 2022 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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Следственный изолятор располагался в районе населенного пункта Еленовка.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Киев нанес ракетный удар по следственному изолятору в районе Еленовки, в котором содержались украинские военнослужащие. Об этом стало известно из сводки Минобороны России о ходе проведения спецоперации на территории Украины.
Так, по заявлению российского оборонного ведомства, в ночь с 28 на 29 июля "киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация" - по СИЗО недалеко от Еленовки, в котором содержат украинских военнопленных, в том числе боевиков формирования "Азов", был нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".
В результате удара погибло 40 военнопленных украинцев, 75 человек получили ранения.
По сообщению министерства обороны, в настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны.
"Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен", - заявили в российском Минобороны.
Обстоятельства в данное время расследуются.
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