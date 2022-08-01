https://uz.sputniknews.ru/20220801/ozon-shet-chast-kollektsii-novogo-brenda-v-uzbekistane-26735505.html

Ozon шьет часть коллекции нового бренда в Узбекистане

Ozon шьет часть коллекции нового бренда в Узбекистане

Почему часть одежды собственной марки Ozon производит в Узбекистане?

2022-08-01T21:42+0500

2022-08-01T21:42+0500

2022-08-01T21:52+0500

общество

узбекистан

бренд

новая коллекция

одежда

марка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0b/23271624_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_865c1c5e9c697296a1605b232c35d092.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Онлайн-ретейлер Ozon начал продавать одежду собственной торговой марки Hola. Продукцию для нового бренда шьет 10 производителей, часть из них находятся в России, часть - в Узбекистане, Китае и Туркменистане.В Ozon рассказали корреспонденту Sputnik, почему часть одежды для бренда выгодно производить в Узбекистане.Новый бренд базовой одежды для взрослых и детей на данный момент насчитывает около 30 видов товара. К осени ассортимент должен увеличиться в 10 раз. Категория "Одежда, обувь и аксессуары" в этом году - одна из главных для Ozon. "Спрос на покупку одежды онлайн растет - на это влияет как сокращение предложения на рынке одежды и обуви (согласно данным аналитиков, на конец марта с российского рынка ушли более 95 зарубежных ретейлеров, 47% из которых - из fashion-сегмента), так и укоренившаяся привычка многих россиян покупать одежду на онлайн-площадках. На Ozon оборот от продажи категории "одежда" в первом квартале увеличился почти втрое в годовом сравнении", - отметили в компании.Ozon - одна из ведущих платформ электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 100 млн товаров в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.Читайте также:"Озон" может выйти на рынок Узбекистана

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, бренд, новая коллекция, одежда, марка