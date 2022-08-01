https://uz.sputniknews.ru/20220801/ozon-shet-chast-kollektsii-novogo-brenda-v-uzbekistane-26735505.html
Ozon шьет часть коллекции нового бренда в Узбекистане
Ozon шьет часть коллекции нового бренда в Узбекистане
Почему часть одежды собственной марки Ozon производит в Узбекистане?
2022-08-01T21:42+0500
2022-08-01T21:42+0500
2022-08-01T21:52+0500
общество
узбекистан
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новая коллекция
одежда
марка
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Онлайн-ретейлер Ozon начал продавать одежду собственной торговой марки Hola. Продукцию для нового бренда шьет 10 производителей, часть из них находятся в России, часть - в Узбекистане, Китае и Туркменистане.В Ozon рассказали корреспонденту Sputnik, почему часть одежды для бренда выгодно производить в Узбекистане.Новый бренд базовой одежды для взрослых и детей на данный момент насчитывает около 30 видов товара. К осени ассортимент должен увеличиться в 10 раз. Категория "Одежда, обувь и аксессуары" в этом году - одна из главных для Ozon. "Спрос на покупку одежды онлайн растет - на это влияет как сокращение предложения на рынке одежды и обуви (согласно данным аналитиков, на конец марта с российского рынка ушли более 95 зарубежных ретейлеров, 47% из которых - из fashion-сегмента), так и укоренившаяся привычка многих россиян покупать одежду на онлайн-площадках. На Ozon оборот от продажи категории "одежда" в первом квартале увеличился почти втрое в годовом сравнении", - отметили в компании.Ozon - одна из ведущих платформ электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 100 млн товаров в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.Читайте также:"Озон" может выйти на рынок Узбекистана
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узбекистан, бренд, новая коллекция, одежда, марка
Ozon шьет часть коллекции нового бренда в Узбекистане
21:42 01.08.2022 (обновлено: 21:52 01.08.2022)
В компании рассказали, почему часть одежды собственной марки Ozon производит в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Онлайн-ретейлер Ozon начал продавать одежду собственной торговой марки Hola.
Продукцию для нового бренда шьет 10 производителей, часть из них находятся в России, часть - в Узбекистане, Китае и Туркменистане.
В Ozon рассказали корреспонденту Sputnik
, почему часть одежды для бренда выгодно производить в Узбекистане.
"Для производства одежды под брендом Hola мы отобрали 10 фабрик — часть из них расположена в России, часть за рубежом. В Узбекистане мы шьем часть трикотажной коллекции бренда — из тканей от местных поставщиков. Локальных производителей одежды выделяют как конкурентные цены на производство готовых изделий, так и удобная логистика — все это позволяет нам быстро наполнять коллекцию качественными изделиями", - сообщили в пресс-службе компании.
Новый бренд базовой одежды для взрослых и детей на данный момент насчитывает около 30 видов товара. К осени ассортимент должен увеличиться в 10 раз.
Категория "Одежда, обувь и аксессуары" в этом году - одна из главных для Ozon.
"Спрос на покупку одежды онлайн растет - на это влияет как сокращение предложения на рынке одежды и обуви (согласно данным аналитиков, на конец марта с российского рынка ушли более 95 зарубежных ретейлеров, 47% из которых - из fashion-сегмента), так и укоренившаяся привычка многих россиян покупать одежду на онлайн-площадках. На Ozon оборот от продажи категории "одежда" в первом квартале увеличился почти втрое в годовом сравнении", - отметили в компании.
Ozon - одна из ведущих платформ электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 100 млн товаров в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.