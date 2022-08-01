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В Турции сообщили об отправке первого судна с зерном из Одессы
В Турции сообщили об отправке первого судна с зерном из Одессы
Представители координационного центра в Стамбуле отследят прохождение судна с зерном с помощью спутников.
2022-08-01T10:42+0500
2022-08-01T10:42+0500
2022-08-01T10:42+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Первое судно с зерном покинет украинский порт сегодня в 8:30 утра по московскому времени, сообщило минобороны Турции.Как рассказал Агентству источник, знакомый с ситуацией, представители координационного центра в Стамбуле отследят прохождение судна с зерном с помощью спутников.Напомним, представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля в Стамбуле многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Согласно документам, украинское зерно, продовольствие и удобрения будут вывозить по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Читайте также:Спасет ли украинское зерно мир от голода?В обесточенных шахтах в ДНР находятся 70 человек
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украина, турция, зерно, одесса, порт
В Турции сообщили об отправке первого судна с зерном из Одессы
Представители координационного центра в Стамбуле отследят прохождение судна с зерном с помощью спутников.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Первое судно с зерном покинет украинский порт сегодня в 8:30 утра по московскому времени, сообщило минобороны Турции.
"Первое судно отправится из Одесского порта в 8:30", — цитирует РИА Новости
заявление ведомства.
Как рассказал Агентству источник, знакомый с ситуацией, представители координационного центра в Стамбуле отследят прохождение судна с зерном с помощью спутников.
Напомним, представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля в Стамбуле многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Согласно документам, украинское зерно, продовольствие и удобрения будут вывозить по Черному морю из трех портов, включая Одессу.