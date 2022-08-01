https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-uzbekistane-razblokirovany-nekotorye-sotsseti-26724948.html

В Узбекистане разблокировали некоторые соцсети

В Узбекистане разблокировали некоторые соцсети

Узбекистанцы снова могут общаться "Вконтакте".

2022-08-01T16:56+0500

2022-08-01T16:56+0500

2022-08-01T17:05+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Сегодня, 1 августа, в Узбекистане полностью восстановлена ​​возможность использования социальных сетей "Twitter", "WeChat" и "Вконтакте". Об этом сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций республики. Отмечается, что переговоры с платформой "TikTok" продолжаются, по результатам будет предоставлена ​​дополнительная информация. На эту новость отреагировал заместитель главы администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов. В июле 2021 года надзорные органы Узбекистана ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушения закона о персональных данных.Читайте также:Топ-менеджеры VK погибли в Ненецком округеСвязь прервана: в Узбекистане ограничили работу TikTok, Twitter и "ВКонтакте"

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узбекистан, вконтакте, соцсети, социальная сеть