https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-uzbekistane-razblokirovany-nekotorye-sotsseti-26724948.html
В Узбекистане разблокировали некоторые соцсети
В Узбекистане разблокировали некоторые соцсети
Узбекистанцы снова могут общаться "Вконтакте".
2022-08-01T16:56+0500
2022-08-01T16:56+0500
2022-08-01T17:05+0500
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социальная сеть
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Сегодня, 1 августа, в Узбекистане полностью восстановлена возможность использования социальных сетей "Twitter", "WeChat" и "Вконтакте". Об этом сообщает Агентство информации и массовых коммуникаций республики. Отмечается, что переговоры с платформой "TikTok" продолжаются, по результатам будет предоставлена дополнительная информация. На эту новость отреагировал заместитель главы администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов. В июле 2021 года надзорные органы Узбекистана ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушения закона о персональных данных.Читайте также:Топ-менеджеры VK погибли в Ненецком округеСвязь прервана: в Узбекистане ограничили работу TikTok, Twitter и "ВКонтакте"
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узбекистан, вконтакте, соцсети, социальная сеть
В Узбекистане разблокировали некоторые соцсети
16:56 01.08.2022 (обновлено: 17:05 01.08.2022)
Узбекистанцы снова могут общаться "Вконтакте".
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Сегодня, 1 августа, в Узбекистане полностью восстановлена возможность использования социальных сетей "Twitter", "WeChat" и "Вконтакте".
Об этом сообщает Агентство
информации и массовых коммуникаций республики.
Отмечается, что переговоры с платформой "TikTok" продолжаются, по результатам будет предоставлена дополнительная информация.
"Блокировки только вредят развитию", — говорится в официальном заявлении.
На эту новость отреагировал заместитель главы администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов.
"Блокировка — это только вред и глупость", — написал он в своем Telegram-канале.
В июле 2021 года надзорные органы Узбекистана ограничили работу
социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушения закона о персональных данных.