https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-zaporojskoy-oblasti-nachinaet-veschanie-novyy-tv-kanal-26712217.html
В Запорожской области начинает вещание новый ТВ канал
В Запорожской области начинает вещание новый ТВ канал
Подробнее о новом телевизионном канале региона читайте в нашем материале.
2022-08-01T14:15+0500
2022-08-01T14:15+0500
2022-08-01T14:15+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Новый телеканал "ЗА ТВ" начинает вещание в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.По его словам, телеканал начнет вещание с 1 августа.Ранее Рогов сообщил, что население начало активно возвращаться в освобожденную часть Запорожской области для получения российских паспортов и участия в референдуме по самоопределению региона и его вхождения в состав России.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: Кредиты жителей Запорожья перед банками Украины обнулятТысячи украинцев запросили российское гражданство
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В Запорожской области начинает вещание новый ТВ канал
Подробнее о новом телевизионном канале региона читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik.
Новый телеканал "ЗА ТВ" начинает вещание в Запорожской области, сообщил РИА Новости
член администрации региона Владимир Рогов.
"В Запорожской области начинает вещание наш областной телеканал "ЗА ТВ". "ЗА" - это за Запорожье, за нормальную свободную мирную жизнь, за воссоединение с Россией", - сказал Рогов.
По его словам, телеканал начнет вещание с 1 августа.
Ранее Рогов сообщил, что население начало активно возвращаться в освобожденную часть Запорожской области для получения российских паспортов и участия в референдуме по самоопределению региона и его вхождения в состав России.
"Люди, которые с началом спецоперации, не зная, что будет дальше, уезжали, теперь активно возвращаются, причем даже более быстрыми темпами. Они едут в Запорожскую область, так как здесь есть возможность получить российский паспорт и стать гражданами России по упрощенной процедуре, а также принять участие в референдуме", — сказал тогда он.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.