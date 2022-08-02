https://uz.sputniknews.ru/20220802/bnr-v-bolgarii-prosyat-vernut-postavki-gaza-po-kontraktu-s-gazpromom-26744920.html
BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом"
BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом"
Ассоциация организаций болгарских работодателей потребовала у властей страны обеспечить страну необходимыми объемами газа по разумным ценам.
2022-08-02T11:02+0500
2022-08-02T11:02+0500
2022-08-02T11:02+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik. Представители деловых кругов Болгарии призвали руководство страны срочно возобновить поставки газа в соответствии с контрактом с "Газпром экспорт". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию BNR.Известно, что ассоциация организаций болгарских работодателей снова потребовала у властей страны в ближайшее время обеспечить страну необходимыми объемами природного газа по приемлемым ценам.По данным ассоциации, Болгария получит еще три партии сжиженного природного газа из США, тогда как четыре других танкера прибудут в страну скорее всего только в следующем году. Отмечается, что американского СПГ Софии недостаточно, а стоимость газа будет значительно выше.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Читайте также:
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газ, болгария, поставки, газпром
BNR: в Болгарии просят вернуть поставки газа по контракту с "Газпромом"
Ассоциация организаций болгарских работодателей потребовала у властей страны обеспечить страну необходимыми объемами газа по разумным ценам.
ТАШКЕНТ, 2 авг– Sputnik.
Представители деловых кругов Болгарии призвали руководство страны срочно возобновить поставки газа в соответствии с контрактом с "Газпром экспорт". Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на радиостанцию BNR.
Известно, что ассоциация организаций болгарских работодателей снова потребовала у властей страны в ближайшее время обеспечить страну необходимыми объемами природного газа по приемлемым ценам.
"Они также призвали власти в срочном порядке возобновить поставки газа в соответствии с существующим контрактом с "Газпром экспортом", — говорится в сообщении радиостанции.
По данным ассоциации, Болгария получит еще три партии сжиженного природного газа из США, тогда как четыре других танкера прибудут в страну скорее всего только в следующем году. Отмечается, что американского СПГ Софии недостаточно, а стоимость газа будет значительно выше.
Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.