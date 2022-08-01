https://uz.sputniknews.ru/20220801/v-uzbekistan-priedut-glavy-dvux-ministerstv-turtsii-i-azerbaydjana-26717556.html

В Узбекистан приедут главы министерств Турции и Азербайджана

В Узбекистан приедут главы министерств Турции и Азербайджана

В столице республики встретятся министры иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Турции и Азербайджана - подробности.

2022-08-01T15:32+0500

2022-08-01T15:32+0500

2022-08-01T15:55+0500

политика

узбекистан

азербайджан

турция

шавкат мирзиёев

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21410836_0:113:1275:830_1920x0_80_0_0_e028343c4d207480ab5de5f1561f1e3b.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. В Ташкенте впервые пройдут трёхсторонние переговоры глав министерств иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Турции и Азербайджана. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, сообщает корреспондент Sputnik.Стороны обсудят развитие межрегионального сотрудничества, инвестиционные и инновационные проекты, а также рассмотрят вопросы в транспортно-коммуникационных сферах. По итогам встречи планируется принять Ташкентскую декларацию.В рамках мероприятия также ожидается встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с министрами иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлютом Чавушоглу и Джейхуном Байрамовым.Отметим, Узбекистан активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами. В республике растет число предприятий с иностранным капиталом. Так, по данным за июнь текущего года, на втором месте среди стран, создавших предприятия в Узбекистане, Турция заняла второе место, зарегистрировав 151 организацию.На первом месте же находится Россия, создавшая 302 предприятия в Узбекистане. Россия остается ключевым торговым партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта.Кроме этого, в Узбекистане растут показатели внешней торговли. Важную долю в данном сегменте занимает торговля со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За январь-июнь 2022 года внешнеторговый оборот республики с государствами-членами ЕАЭС вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $7 млрд.При этом, внешнеторговый оборот с Россией вырос на 32,1% и составил $4 065 млн, с Казахстаном - на 9,9% с результатом $2 109 млн., с Кыргызстаном - на 38,5% на сумму $589 млн и Беларусью - на 3% с показателем $205 млн.Читайте также: К Самаркандскому саммиту ШОС согласовали 28 документовВ Узбекистане остановили всенародное обсуждение поправок в конституциюРуководство "Темир йуллари" вручило благодарственные письма российским коллегам

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, азербайджан, турция, шавкат мирзиёев, мевлют чавушоглу