https://uz.sputniknews.ru/20220802/pamyatnik-priyutivshim-blokadnikov-leningrada-uzbekistantsam-zalojat-osenyu-26772530.html

Памятник приютившим блокадников Ленинграда узбекистанцам заложат осенью

Памятник приютившим блокадников Ленинграда узбекистанцам заложат осенью

Подвиг узбекского народа, принявшего блокадников в годы Великой Отечественной войны, увековечат в камне.

2022-08-02T20:06+0500

2022-08-02T20:06+0500

2022-08-02T20:06+0500

общество

ташкент

вов

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Памятник благодарности узбекистанцам за прием блокадников в годы Великой Отечественной войны заложат в Ташкенте этой осенью.Это произойдет уже в октябре во время визита губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Ташкент, сообщает пресс-служба столичной администрации.Во вторник здесь обсудили технические детали предстоящего визита. Заместитель хокима Ташкента по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддин Давруков принял делегацию правительства Санкт-Петербурга под руководством заместителя председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Наны Гвичия.Как отмечается, во время визита губернатора в Ташкенте пройдет бизнес-форум, а также встреча руководства Законодательного собрания Санкт-Петербурга с представителями городского Кенгаша народных депутатов.Как известно, к созданию мемориала привлекут ташкентских и петербургских архитекторов. Памятник оформят с учетом национальных традиций.Идея о памятнике благодарности узбекистанцам за подвиг в Великой Отечественной войне не случайна. На фронт из республике в те годы ушли 2 млн жителей. Более трети из них не вернулись домой.За боевые подвиги свыше 200 тысяч солдат и офицеров Узбекистана были удостоены наград. Из них 301 – Герой Советского Союза, 70 жителей награждены орденом Славы всех трех степеней.С первых дней боевых действий республика заняла передовые позиции в экономическом обеспечении фронта. Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации уже имевшегося производства на изготовление вооружения и военной техники, сюда было эвакуировано более 150 промышленных предприятий.Вместе с этим, Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — более 250 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Украины.Сегодня в Узбекистане проживают около 20 бывших ленинградских блокадников.Читайте также:Вместо западных компаний пришли инвесторы из Узбекистана – глава Санкт-ПетербургаУзбекистан и Россия создадут фонд для лечения детей с онкологией

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ташкент, вов, великая отечественная война