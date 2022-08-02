https://uz.sputniknews.ru/20220802/rossiyskie-turisty-menyayut-evropu-na-blijnee-zarubeje-26773874.html

Российские туристы меняют Европу на ближнее зарубежье

Российские туристы меняют Европу на ближнее зарубежье

Количество турпоездок граждан России за рубеж в I полугодии выросло на 25%, до 8,5 млн. Россияне выбирают Турцию и страны ближнего зарубежья, в том числе Узбекистан.

2022-08-02T21:54+0500

2022-08-02T21:54+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Количество зарубежных поездок россиян в первом полугодии выросло на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).За период с января по июнь за границей побывали 8,5 миллиона граждан. Причем значительная их часть сделали это зимой, когда многие теплые страны снимали ковидные ограничения и восстанавливали авиасообщение.Лидируют по популярности Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет (почти на 40% прирост турпотока обеспечен этими тремя странами), Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар.Почти на 60% прирост турпотока был обеспечен группой стран ближнего зарубежья, куда вошли Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, и приграничных стран Балтийского региона — Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой.Говоря же о европейских странах в целом, в АТОР уточнили, что в первом полугодии количество прибытий туда из России снизилось на величины от 25% до 50% по сравнению с "ковидным" 2021-м.Читайте также:Туризм развивается: на сколько пополнится бюджет УзбекистанаГастромахалля: новое слово в гастрономическом туризме

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