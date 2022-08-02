https://uz.sputniknews.ru/20220802/tailand-rasschityvaet-na-sozdanie-zony-svobodnoy-torgovli-s-eaes-26753975.html

Таиланд рассчитывает на создание зоны свободной торговли с ЕАЭС

Таиланд рассчитывает на создание зоны свободной торговли с ЕАЭС

Об этом заявил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

2022-08-02T13:20+0500

2022-08-02T13:20+0500

2022-08-02T13:20+0500

таиланд

еаэс

зона свободной торговли

посол

россия

экономика

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнутся в ближайшее время. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.По мнению посла, зона свободной торговли также будет способствовать культурному обмену, повышению уровня мобильности людей из разных сфер деятельности, которые, в свою очередь, смогут взаимодействовать друг с другом через культуру, искусство, спорт, образование и туризм.Помимо этого, он напомнил, что министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит и министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи на полях министерского форума АТЭС в Бангкоке в конце мая подтвердили готовность сторон продвигать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и туризма, чтобы достичь в 2023 году товарооборота в размере $10 млрд.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Читайте также:

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таиланд, еаэс, зона свободной торговли, посол, россия