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Таиланд рассчитывает на создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Таиланд рассчитывает на создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Об этом заявил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.
2022-08-02T13:20+0500
2022-08-02T13:20+0500
2022-08-02T13:20+0500
таиланд
еаэс
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнутся в ближайшее время. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.По мнению посла, зона свободной торговли также будет способствовать культурному обмену, повышению уровня мобильности людей из разных сфер деятельности, которые, в свою очередь, смогут взаимодействовать друг с другом через культуру, искусство, спорт, образование и туризм.Помимо этого, он напомнил, что министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит и министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи на полях министерского форума АТЭС в Бангкоке в конце мая подтвердили готовность сторон продвигать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и туризма, чтобы достичь в 2023 году товарооборота в размере $10 млрд.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Читайте также:
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таиланд, еаэс, зона свободной торговли, посол, россия
Таиланд рассчитывает на создание зоны свободной торговли с ЕАЭС
Об этом заявил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнутся в ближайшее время. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.
"Таиланд рассчитывает, что переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС начнутся как можно скорее. Это будет способствовать облегчению торговых и инвестиционных обменов, важность которых стала еще выше сегодня, когда мир столкнулся с нарушением глобальных цепочек поставок и продовольственным кризисом", — сказал Вонгсинсават.
По мнению посла, зона свободной торговли также будет способствовать культурному обмену, повышению уровня мобильности людей из разных сфер деятельности, которые, в свою очередь, смогут взаимодействовать друг с другом через культуру, искусство, спорт, образование и туризм.
"Как следствие, между людьми будет больше взаимопонимания", — заявил посол.
Помимо этого, он напомнил, что министр торговли Таиланда Чурин Лаксанависит и министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи на полях министерского форума АТЭС в Бангкоке в конце мая подтвердили готовность сторон продвигать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и туризма, чтобы достичь в 2023 году товарооборота в размере $10 млрд.
"Это не только подтверждает политическую готовность Таиланда и России, но и создает прочную основу для последующих действий Таиланда по заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС", — подчеркнул Вонгсинсават.
Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.